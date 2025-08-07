लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पैनल अधिवक्ता और समाजसेवी ने विद्यार्थियों को कानूनी एवं सामाजिक विषयों पर किया मार्गदर्शन

On
सूरत : इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

गुरुवार को सूरत के गोडादरा क्षेत्र स्थित इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना था।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता बीनाबेन भगत ने विद्यार्थियों को भारतीय कानून, मौलिक अधिकारों, बाल संरक्षण अधिनियम और विधिक सहायता योजनाओं के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, और इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण कैसे सहायता प्रदान करता है।

वहीं समाजसेवी और मूवर्स चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी दुरियाबेन तापिया ने सामाजिक जिम्मेदारियों, बाल अधिकारों, और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया।

इस कार्यक्रम का सफल आयोजन स्कूल की ट्रस्टी मनीषाबेन कजारिया द्वारा किया गया। विद्यार्थियों ने भी विषय से जुड़ी कई जिज्ञासाएं व्यक्त कीं, जिनका विशेषज्ञों ने संतोषजनक समाधान दिया। कार्यक्रम ने न केवल कानूनी समझ बढ़ाई बल्कि सामाजिक चेतना को भी प्रोत्साहित किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

कल्याण में

कल्याण में "आध्यात्म रत्न सम्मान" में डॉ. वैदेही तामण ने संतों और सेवकों को सम्मानित किया।

सूरत : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खाड़ी समस्या के पूर्ण समाधान का दिया आश्वासन

सूरत : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खाड़ी समस्या के पूर्ण समाधान का दिया आश्वासन

सूरत : सूरत और साइप्रस की महिला उद्योगपतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु SGCCI और WICCI के बीच समझौता ज्ञापन

सूरत : सूरत और साइप्रस की महिला उद्योगपतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु SGCCI और WICCI के बीच समझौता ज्ञापन

सूरत : पति को प्रताड़ित करने वाली पत्नी से मिली मुक्ति, फैमिली कोर्ट ने दिया तलाक

सूरत : पति को प्रताड़ित करने वाली पत्नी से मिली मुक्ति, फैमिली कोर्ट ने दिया तलाक