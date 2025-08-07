सूरत : गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के पिता की पुण्यतिथि पर सिविल अस्पताल में सेवा कार्य

सूरत। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्षभाई संघवी के पिता, स्वर्गीय रमेशचंद्र भूराभाई संघवी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर संघवी परिवार ने सूरत के नए सिविल अस्पताल में सेवा कार्य करते हुए पुण्यस्मरण किया।

इस अवसर पर संघवी परिवार द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को भोजन एवं ताजे फल वितरित किए गए। पुण्यतिथि पर इस प्रकार का सामाजिक सेवा कार्य करते हुए स्वर्गीय रमेशचंद्र संघवी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस भावपूर्ण पहल की सराहना अस्पताल परिसर में उपस्थित लोगों ने की। संघवी परिवार द्वारा किया गया यह सेवा कार्य समाज के लिए एक प्रेरणास्रोत बन गया, जिससे मानवीय मूल्यों और सेवा भावना को बल मिलता है।