‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 17वां सीजन लेकर आ रहे अमिताभ बच्चन, बोले- ‘घबराहट हो रही’

मुंबई, 07 अगस्त (वेब वार्ता)। मेगास्टार अमिताभ बच्चन एक बार फिर लोकप्रिय टेलीविजन क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के 17वें सीजन के साथ दर्शकों के बीच लौट रहे हैं। इस नए सीजन की शुरुआत 11 अगस्त को होगी। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में बताया कि वह इस नए सफर को लेकर उत्साहित के साथ ही घबराए हुए भी हैं।

अमिताभ ने लिखा, “काम शुरू… सुबह जल्दी उठना, जल्दी काम शुरू… केबीसी के नए सीजन का पहला दिन… हमेशा की तरह घबराहट, कांपते घुटने और आशंका भी।”

अमिताभ ने शो के प्रतियोगियों और दर्शकों की एनर्जी को इसका असली आधार बताया। उन्होंने कहा, “प्रतियोगी और केबीसी के मंच पर मौजूद दर्शक ही इस शो को खास बनाते हैं। उनकी एनर्जी से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं।”

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने गुरुवार को केबीसी के 17वें सीजन के लिए नया कैंपेन ‘जहां अक्ल है, वहां अकड़ है’ लॉन्च किया। यह कैंपेन आज के भारत की भावना को दिखाता है, जहां ज्ञान लोगों को सशक्त बना रहा है। यह न केवल आम आदमी की महत्वाकांक्षाओं को बल देता है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और ‘कर सकते हैं’ का जज्बा भी जगाता है।

अमिताभ ने बताया था कि ‘कौन बनेगा करोड़पति’ हमेशा से ज्ञान का उत्सव रहा है। यह शो उस गर्व को दिखाता है जो ज्ञान के साथ आता है। उन्होंने बताया कि इस साल का कैंपेन ‘जहां अक्ल है, वहां अकड़ है’ इस भावना को खूबसूरती से पेश करने को तैयार है। यह लोगों को अपने ज्ञान पर गर्व करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

‘केबीसी’ विश्व प्रसिद्ध गेम शो ‘हू वांट्स टू बी अ मिलियनेयर?’ का हिंदी रूपांतरण है। इस शो में प्रतियोगियों से चार विकल्पों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सही जवाब चुनना होता है। अनिश्चितता के समय वह लाइफलाइन का उपयोग भी कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन इस शो के शुरुआत से ही होस्ट हैं, सिवाय तीसरे सीजन के, जब शाहरुख खान ने उनकी जगह ली थी।

