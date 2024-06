दिल्ली : डॉक्टर हर्षमीत अरोड़ा नया भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया

आप को बता दे की वैसे हर्षमीत अरोड़ा को काफी अस्पतालों और संस्थाओं से उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है हाल ही में उन्हे नया भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया जो कि भारत में एक गौरवशाली सम्मान है आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षमीत अरोड़ा डाइटिशियन होने के साथ-साथ न्यूट्रिशन और साइकोलॉजिस्ट भी है जो दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी हेल्दी ग्रेसफुल लाइफ स्टाइल की सहायता से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं ।

डॉ. हर्षमीत अरोड़ा का कहना है की जीवन मे चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए हमें अपने लक्ष्य की और बढ़ते रहना चाइए क्योंकि लक्ष्य अगर आप का उचित है तो आप को कामयाबी जरूर मिलेगी बस आप को निस्वार्थ भाव से उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा...

हर्षमीत अरोड़ा का जन्म 16 जनवरी 1991 मे हुआ उन्होने अपनी MSc in Nutritionist and Dietetics, University of Delhi (DU) से पूरी की हर्षमीत मे दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल मे अपनी सेवाएं प्रदान की। जिसके बाद उन्होने हेल्दी ग्रेसफुल लाइफस्टाइल नाम से वेट लॉस कंपनी का शुभारंभ किया और वर्तमान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

हर्षमीत अरोड़ा ने अपनी सेवाएं काफी बॉलीवुड और टीवी आर्टिस्ट को भी दी है और उनके कार्य की प्रशंसा उन सभी ने की है।

हर्षमीत सिर्फ भारत देश मे ही नही अपितु वर्ल्ड वाइड अपनी सेवा दे रही है। हाल ही मे उन्हें अपने कार्यों के लिए एक मैगजीन में भी जोड़ा गया है भारत देश के बेस्ट डाइटिशियन में हर्षमीत अरोड़ा का नाम है।