गुजरात : जानिये ‘सूर्यग्राम’ मोढेरा में क्या बोले पीएम नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इसी बीच उन्होंने रविवार को महेसाना में 3092 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। बाद में पीएम ने सभा को संबोधित किया।



पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मोढेरा, महेसाना और गुजरात के लिये विकास की नई ऊर्जा का सिंचन हुआ है। बीजली, पानी, सड़क, रेल से लेकर डेरी, कौशल्य विकास और स्वास्थ्य सेवाओं तक कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन योजनाओं से रोजगार के नये अवसर खड़े होंगे। किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ेगी और समग्र प्रदेश में पर्यटन संबंधी सुविधाओं का विस्तार होगा।

संस्कृति का नया सूर्योदय,

सौर ऊर्जा से जगमग हुआ सूर्य मंदिर।



PM Shri @narendramodi Ji inaugurates 3D projection light and sound show explaining the importance of Surya Mandir in Modhera, Gujarat.#SuryaGram_Modhera pic.twitter.com/MuZkN6YBve