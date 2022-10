अमेरिका : ये सिरफिरा साड़ी-बिंदी धारण किये हिंदू महिलाओं को टार्गेट करता था, अब जेल में है!

अमेरिका के केलिफोर्निया राज्य से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। यहां 37 वर्षीय लाथन जोनसन नामक शख्स को स्थानीय पुलिस ने हिंदु महिलाओं के खिलाफ हेट-क्राइम के आरोप में दबोच लिया है। इस्ट पालो एल्टो निवासी इस शख्स पर आरोप है कि वह हिंदुस्तान मूल की उन महिलाओं को टार्गेट करता था जो साड़ियां पहना करती थीं। ये सिलसिला विगत जून महीने से चल रहा था और अब तक वह 14 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था।



जोनसन की मोडल ओपरेंडी यह थी कि वह साड़ी पहने हुए हिंदु महिलाओं को टार्गेट करता, महिलाओं के पतियों से मारपीट करता, उनके गहने छीन लेता और डरता-धमकाता। स्थानीय अदालत ने न्यायाधीश जेफ रोसन ने अपनी टिप्पणी में जोनसन के इस कृत्य को काफी घिनौना करार दिया।

This is the man the Santa Clara County DA says attacked at least 14 Hindu women ages 50-73 in a 2 month hate crime spree. ⁰⁰DA Rosen told me Lathan Johnson “rips off their jewelry, drags them down the street breaks their wrists, beats up their husband (s)”. #StopAAPIHate ????⬇️ pic.twitter.com/GjY52msgQ1