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फीफा वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर समाप्त, पुर्तगाल की स्पेन के हाथों हार से टूटा विश्व विजेता बनने का सपना

By Loktej
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फीफा वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर समाप्त, पुर्तगाल की स्पेन के हाथों हार से टूटा विश्व विजेता बनने का सपना

डलास, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक राउंड ऑफ 16 मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है।

डलास स्टेडियम में खेले गए इस कड़े मुकाबले में 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन अंततः स्टॉपेज-टाइम में मिकेल मेरिनो के गोल ने स्पेन को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। इस हार के साथ ही दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अपने करियर में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा रह गया।

एक महान युग का भावुक अंत

41 वर्षीय रोनाल्डो ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह उनका आखिरी विश्व कप है। उन्होंने 27 वर्ल्ड कप मैचों में 11 गोल दागकर कई कीर्तिमान स्थापित किए और वे छह अलग-अलग विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बने।

रोनाल्डो ने मैच के बाद भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने पुर्तगाल के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और वे एक साफ मन के साथ विदा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है।

रोनाल्डो की शानदार विरासत और भविष्य

रोनाल्डो ने 2006 से लेकर 2026 तक के अपने लंबे सफर में पुर्तगाल को पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचाने और महत्वपूर्ण खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने स्वीकार किया कि हार का दुख है, लेकिन फुटबॉल में जीत और हार जीवन का हिस्सा है।

अब रोनाल्डो अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और भविष्य के फैसलों पर शांति से विचार करेंगे। पुर्तगाल के लिए उनका योगदान हमेशा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा।

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Tags: Fifa World Cup Football

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