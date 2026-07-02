लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम

By Loktej
On

नई दिल्ली, 02 जुलाई (वेब वार्ता)। भारतीय मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का पिछले तीन महीनों से दबदबा कायम है। मार्च से मई 2026 के बीच, हुंडई क्रेटा ने कुल 48,364 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें हर महीने 15,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री बरकरार रही।

यह उपलब्धि भारत के तेजी से बढ़ते मिडसाइज़ एसयूवी बाजार में क्रेटा की मजबूत पकड़ को दर्शाती है। इसने अपनी धाकड़ परफॉर्मेंस और बिक्री के शानदार आंकड़ों से मारुति सुजुकी विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टॉस, टाटा सिएरा और टोयोटा हाइराइडर जैसी प्रमुख एसयूवी को पीछे छोड़ दिया है।

बिक्री के मामले में दूसरे स्थान पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही, जिसकी तीन महीनों में कुल 35,616 यूनिट्स बिकीं। अप्रैल में इसकी बिक्री सबसे शानदार रही, जब 13,701 यूनिट्स ग्राहकों तक पहुंचीं, हालांकि मई में यह आंकड़ा 10,853 यूनिट्स पर आ गया।

किआ सेल्टॉस ने 32,204 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, और तीनों महीनों में 10,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री को बनाए रखा। चौथे पायदान पर टोयोटा हाइराइडर (27,985 यूनिट्स) और पांचवें पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (23,830 यूनिट्स) रही।

ग्रैंड विटारा ने मई में 9,366 यूनिट्स की बिक्री के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा (आईसीई) ने 22,925 यूनिट्स की बिक्री के साथ छठा स्थान प्राप्त किया।

हालांकि, इसकी मासिक बिक्री में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन कुल मिलाकर इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके बाद स्कोडा कुशाक (5,468 यूनिट्स), रेनो डस्टर (5,028 यूनिट्स), टाटा कर्व (4,685 यूनिट्स) और फॉक्सवैगन टाइगन (3,732 यूनिट्स) ने क्रमशः सातवें से दसवें स्थान पर जगह बनाई।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Automobiles

Related Posts

Latest Posts

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: गुजरात निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को जीवनसाथी की संपत्ति का भी देना होगा पूरा ब्योरा
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: गुजरात निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को जीवनसाथी की संपत्ति का भी देना होगा पूरा ब्योरा
गुजरात : गृह विभाग का बड़ा फैसला: आरोपी के बरी होने पर पुलिस अधिकारी और सरकारी वकील की होगी जवाबदेही तय
गुजरात : गृह विभाग का बड़ा फैसला: आरोपी के बरी होने पर पुलिस अधिकारी और सरकारी वकील की होगी जवाबदेही तय
सूरत : इनडोर स्टेडियम में गरबा आयोजन के लिए निगम ने जारी किया टेंडर, 10 दिन का किराया घटाकर ₹20 लाख किया
सूरत : इनडोर स्टेडियम में गरबा आयोजन के लिए निगम ने जारी किया टेंडर, 10 दिन का किराया घटाकर ₹20 लाख किया
सूरत : स्व. सेवंतीबेन पांडुरंग सावंत की स्मृति में 22वीं निःशुल्क शिरडी यात्रा संपन्न, 120 से अधिक वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित लौटे
सूरत : स्व. सेवंतीबेन पांडुरंग सावंत की स्मृति में 22वीं निःशुल्क शिरडी यात्रा संपन्न, 120 से अधिक वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित लौटे
सूरत : टूटी सड़कों की मरम्मत अब ठेकेदार करेगा अपने खर्च पर, नगर आयुक्त का सभी विभागों को तत्काल निर्देश
सूरत : टूटी सड़कों की मरम्मत अब ठेकेदार करेगा अपने खर्च पर, नगर आयुक्त का सभी विभागों को तत्काल निर्देश