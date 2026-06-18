‘हम दिल दे चुके सनम’ के 27 स्वर्णिम वर्ष: संजय लीला भंसाली की इस कालजई फिल्म की 10 खासियतें

हैदराबाद, 18 जून (वेब वार्ता)। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी कालजई फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ आज अपनी रिलीज के 27 वर्ष पूरे कर चुकी है।

सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन अभिनीत यह म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक बनी हुई है।

प्यार, त्याग, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक दबाव को बेहद संवेदनशीलता से पर्दे पर उतारने वाली यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।

अभिनय और संगीत का बेजोड़ संगम

इस फिल्म की सफलता के पीछे इसके शानदार अभिनय और सदाबहार संगीत का बड़ा योगदान है। ऐश्वर्या राय का नंदिनी के रूप में करियर-परिभाषित अभिनय हो या सलमान खान की मासूमियत भरी चंचलता, हर कलाकार ने इसे यादगार बना दिया।

वहीं, अजय देवगन ने वनराज की भूमिका में परिपक्वता और गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया। फिल्म के गीत जैसे ‘तड़प-तड़प’ और ‘आंखों की गुस्ताखियां’ आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद हैं।

सांस्कृतिक भव्यता और ऐतिहासिक उपलब्धियां

फिल्म ने चार राष्ट्रीय पुरस्कारों सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान अपने नाम किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी, संगीत और सिनेमैटोग्राफी शामिल है। भंसाली की अनोखी कहानी कहने की शैली और गुजराती संस्कृति का भव्य दृश्यात्मक चित्रण इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बनाता है।

यह फिल्म न केवल अपने समय की बड़ी कमर्शियल सफलता थी, बल्कि आज भी नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है।