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मशहूर सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग

-लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी

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मशहूर सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग

नई दिल्ली, 11 जून (वेब वार्ता)। देश की राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है। मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के मालिकाना हक वाले एक फिटनेस जिम के बाहर अज्ञात बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है।

इस अचानक हुए हमले के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया है।

इस बीच, इस सनसनीखेज फायरिंग की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित पोस्ट और ऑडियो क्लिप के जरिए इस बात का दावा किया गया है।

वायरल ऑडियो में कथित तौर पर गैंग के एक सदस्य को साफ तौर पर यह कहते सुना जा सकता है कि गुरु रंधावा के बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ काफी करीबी रिश्ते हैं, और इसी वजह से उन्हें निशाने पर लिया गया है।

इस धमकी भरे ऑडियो में इस हमले को महज एक ट्रेलर बताया गया है, जिससे आने वाले समय में खतरा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिम के आसपास के विजुअल्स और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।

पुलिस इस बात की भी गहराई से तफ्तीश कर रही है कि क्या यह वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ही हरकत है या फिर किसी अन्य असामाजिक तत्व ने इलाके में केवल दहशत और खौफ फैलाने के लिए इस कुख्यात गैंग के नाम का इस्तेमाल किया है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, फिलहाल सोशल मीडिया पोस्ट और वायरल ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

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Tags: Delhi

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