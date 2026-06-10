मोदी कैबिनेट में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल: राघव चड्ढा की एंट्री की अटकलें तेज, कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी संभव

नई दिल्ली, 10 जून (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेजी से जोर पकड़ रही हैं।

आगामी राज्य चुनावों और पार्टी की भावी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए, टीम मोदी में नए चेहरों को शामिल करने और कुछ पुराने मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी सौंपने की योजना है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नए और मजबूत चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है।

नए नामों की चर्चा और मंत्रियों पर संशय

इस संभावित फेरबदल में आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए राघव चड्ढा का नाम कैबिनेट में शामिल होने के लिए सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है।

वहीं, रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया है। कैबिनेट में लगभग 10 से 12 मंत्रियों के विभागों में बदलाव या फेरबदल होने की प्रबल संभावना है।

याचिका समिति और भविष्य की राजनीति

हाल ही में राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमें कई अन्य अनुभवी नेताओं को भी जगह दी गई है।

यह नियुक्ति भी उनके बढ़ते राजनीतिक कद के संकेत के रूप में देखी जा रही है। भाजपा कर्नाटक इकाई में भी बड़े बदलाव की तैयारी में है और किसी मौजूदा कैबिनेट मंत्री को वहां की कमान सौंप सकती है।

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मोदी सरकार का यह बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार कब और किस रूप में सामने आता है।