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‘गवर्नर’ में मनोज बाजपेयी ने बताया ताकत का असली मतलब

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‘गवर्नर’ में मनोज बाजपेयी ने बताया ताकत का असली मतलब

मुंबई, 08 जून (वेब वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म गवर्नर को लेकर दर्शकों में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म भारत के इतिहास के उस दौर की कहानी को पर्दे पर पेश करती है, जब देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था।

फिल्म में मनोज बाजपेयी एक दृढ़ और निर्णायक गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं, जिन पर देश को आर्थिक संकट से उबारने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

उनका किरदार उन कठिन फैसलों और मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है, जिन्होंने देश के भविष्य को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। फिल्म के प्रचार अभियान के तहत मनोज बाजपेयी ने ‘पावर’ यानी ताकत के वास्तविक अर्थ को लेकर अपनी बात साझा की है।

उनके अनुसार, असली ताकत उस सच को सुनने की क्षमता में निहित होती है, जिसे अधिकांश लोग सुनना नहीं चाहते। फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर मनोज बाजपेयी का एक विशेष वीडियो साझा किया है, जिसमें वह ताकत और नेतृत्व की अपनी अवधारणा को व्यक्त करते नजर आते हैं। वीडियो के साथ जारी संदेश में कहा गया है कि ‘गवर्नर’ 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म का निर्माण सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले किया गया है। इसका निर्देशन चिन्मय मांडलेकर ने किया है। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह तथा सह-निर्माता आशिन ए. शाह हैं। फिल्म की पटकथा सुवेंदु भट्टाचार्य, सौरभ भरत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर लिखी है।

गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं, जबकि संगीत अमित त्रिवेदी ने दिया है। &#39;गवर्नर’ 12 जून, 2026 को विश्वभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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Tags: Bollywood Entertainment

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