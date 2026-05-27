सूरत :“ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया” नीलेश मंडलेवाला का सूरत एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत

सूरत : ऑर्गन डोनेशन जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले और “ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया” के नाम से प्रसिद्ध नीलेश मंडलेवाला को “पद्म श्री” सम्मान मिलने के बाद सूरत एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट परिसर देशभक्ति, गर्व और इंसानियत की भावनाओं से गूंज उठा।

25 मई 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डोनेट लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक नीलेश मंडलेवाला को ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस और मानवीय सेवा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान “पद्म श्री” से सम्मानित किया।

इसके बाद 27 मई 2026 को जैसे ही नीलेश मंडलेवाला सूरत एयरपोर्ट पहुंचे, वहां मौजूद ऑर्गन डोनर परिवारों, डोनेट लाइफ ट्रस्टियों, वॉलंटियर्स, कम्युनिटी लीडर्स, मीडिया प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में शुभचिंतकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। “जय हिंद” और “भारत माता की जय” के नारों से पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया।

एयरपोर्ट पहुंचने पर नीलेशभाई ने वर्ष 2006 में गुजरात के पहले इंटरसिटी किडनी डोनर स्वर्गीय जगदीशभाई शाह की पत्नी ज्योतिबेन शाह के चरण स्पर्श कर उन्हें “पद्म श्री” सम्मान समर्पित किया। इस दौरान ज्योतिबेन शाह ने तिलक, फूलमाला और शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया।

भावुक स्वर में नीलेश मंडलेवाला ने कहा, “यह सम्मान केवल मेरा या डोनेट लाइफ संस्था का नहीं, बल्कि उन सभी ऑर्गन डोनर परिवारों का है, जिन्होंने अपने दुख के क्षणों में भी कई लोगों को नई जिंदगी देने का महान निर्णय लिया।”

इस अवसर पर उन्होंने मात्र चार वर्ष की आयु में किडनी डोनेट करने वाले स्वर्गीय कृषांग पटेल के परिवार से भी मुलाकात की और ऑर्गन डोनेशन की इस मानवता भरी यात्रा में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

नीलेश मंडलेवाला ने कहा कि उन्हें मिले “पद्म श्री” सम्मान के पीछे डोनर परिवारों, डॉक्टरों, अस्पतालों, SMIMER और सिविल हॉस्पिटल, गुजरात और सूरत सिटी पुलिस, सूरत एयरपोर्ट अथॉरिटी, मीडिया, डोनेट लाइफ स्टाफ, ट्रस्टियों, वॉलंटियर्स और कम्युनिटी लीडर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

उन्होंने एयरपोर्ट पर उपस्थित सभी डोनर परिवारों, मीडिया प्रतिनिधियों, ट्रस्टियों, वॉलंटियर्स, कम्युनिटी लीडर्स और शुभचिंतकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्यार, आशीर्वाद और सम्मान ने इस पल को और भी यादगार बना दिया।