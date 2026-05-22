राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव का बिगुल: 18 जून को होगा मतदान

नई दिल्ली, 22 मई (वेब वार्ता)। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।

इन सीटों के लिए चुनाव इसलिए अनिवार्य हुए हैं क्योंकि मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल आगामी दो महीनों में समाप्त हो रहा है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान की प्रक्रिया 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संपन्न होगी।

चुनावी शेड्यूल के मुताबिक, 1 जून को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 11 जून उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है।

इन चुनावों में दिग्विजय सिंह, एचडी देवेगौड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल समाप्त होने के कारण ये सीटें चर्चा में हैं। वहीं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की दो अतिरिक्त सीटों पर उपचुनाव भी इसी दिन आयोजित किए जाएंगे।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो, इसके लिए विशेष ऑब्ज़र्वर नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव के दौरान केवल आयोग द्वारा निर्धारित विशिष्ट ‘इंटीग्रेटेड वायलेट कलर’ के पेन का उपयोग अनिवार्य होगा, ताकि प्रेफरेंस मार्किंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

मतदान के तुरंत बाद वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे उच्च सदन के लिए नए सदस्यों के नामों का चयन सुनिश्चित हो सके।