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ओपनएआई ला रहा दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ: सितंबर तक शेयर बाजार में दस्तक की तैयारी

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ओपनएआई ला रहा दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ: सितंबर तक शेयर बाजार में दस्तक की तैयारी

मुंबई, 21 मई (वेब वार्ता)। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपनएआई जल्द ही शेयर बाजार में कदम रखने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी आने वाले कुछ हफ्तों में गोपनीय  रूप से ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर सकती है।

सब कुछ योजना के अनुरूप रहा तो सितंबर 2026 तक यह ऐतिहासिक आईपीओ अमेरिकी बाजार में आ सकता है। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक इस प्रक्रिया में कंपनी का सहयोग कर रहे हैं।

हालिया फंडिंग राउंड के बाद कंपनी की निजी वैल्यूएशन 730 बिलियन डॉलर आंकी गई है, जिसके सार्वजनिक होने पर 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

एलन मस्क द्वारा दायर मुकदमे के खारिज होने के बाद कंपनी के लिए आईपीओ की राह पूरी तरह साफ हो गई है। बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज है क्योंकि स्पेसएक्स और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां भी अपने आईपीओ की तैयारियों में जुटी हैं।

जहां एक ओर वॉल स्ट्रीट में इस आईपीओ को लेकर भारी उत्साह है, वहीं दूसरी ओर एआई तकनीक के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं।

डेटा सेंटर्स के निर्माण, नौकरियों पर खतरे और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण कई समूह एआई के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, ओपनएआई का यह आईपीओ तकनीकी जगत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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Tags: Business Initial Public Offering (IPO)

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