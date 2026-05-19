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भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर सीरीज़ बराबर कर ली

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भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर सीरीज़ बराबर कर ली

भोपाल, 19 मई (वेब वार्ता)। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने सोमवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में उद्धव दास मेहता (भाई जी) सेंट्रल साई सेंटर में ऑस्ट्रेलिया अंडर18 को 6-3 से हराकर ज़बरदस्त वापसी की।

इस शानदार जीत के साथ, मेजबान टीम ने चार मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली है, जिससे अब एक रोमांचक फाइनल की उम्मीद है।

भारतीय टीम ने पहले हाफ में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मैच पर जल्दी ही नियंत्रण कर लिया। आकाश दीप ने (10वें) मिनट पहले क्वार्टर में गोल किया, जिसके तुरंत बाद शाहरुख अली ने (14वें) मिनट गोल किया।

मेजबान टीम ने दूसरे क्वार्टर में दबाव और बढ़ा दिया, जिसमें केतन कुशवाहा ने (25वें) मिनट और रोमित पाल ने (26वें) मिनट में एक के बाद एक गोल करके भारत को आसानी से बढ़त दिला दी।

कुशवाहा ने (40वें ) मिनट में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए तीसरे क्वार्टर में मैच का अपना दूसरा गोल किया, जिसके बाद अंश बहुता ने (45वें) मिनट भारत के स्कोरिंग फेस्ट को खत्म कर दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने ओवेन टेलर (23’), ऑस्कर फ्रीमैन (29’) और जैक वेलर (32’) के गोलों से वापसी का प्रयास किया। लेकिन भारतीय डिफेंस ने आखिरी क्वार्टर में मजबूती से टिके रहकर मेहमान टीम को कोई और मौका नहीं दिया और एक बड़ी जीत हासिल की।

सीरीज का चौथा और आखिरी मैच बुधवार को इसी जगह पर खेला जाएगा।

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Tags: Sports Hockey

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