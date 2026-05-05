लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत-बोले- “228 रन बनाने के बाद भी हारना निराशाजनक
मुंबई, 05 मई (वेब वार्ता)। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का निराशाजनक सफर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी।
228 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने के बावजूद लखनऊ के गेंदबाज इस लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहे। यह इस सीजन में लखनऊ की लगातार छठी हार है, जिसके बाद टीम अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर बनी हुई है। हार से मायूस कप्तान ऋषभ
पंत ने मैच के बाद स्वीकार किया कि टीम की शुरुआत (6 ओवर में 90/1) शानदार थी, लेकिन मध्यक्रम में लय खोने के कारण वे 15-20 रन पीछे रह गए।
हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार यादव ने इस जीत का पूरा श्रेय अपने अनुशासित गेंदबाजों और सलामी बल्लेबाजों को दिया।
हालांकि निकोलस पूरन (63 रन) और मिचेल मार्श (44 रन) की तूफानी बल्लेबाजी से लखनऊ ने बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों ने अंत में शानदार वापसी की।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (84 रन) और रयान रिकेटन (83 रन) ने 143 रनों की विस्फोटक साझेदारी के साथ बेहतरीन शुरुआत दी। मुंबई ने इस विशाल लक्ष्य को 8 गेंद शेष रहते ही आसानी से हासिल कर लिया।
ऋषभ पंत ने भावुक होते हुए कहा कि टीम को अब कड़ी मेहनत के साथ-साथ थोड़े भाग्य की भी जरूरत है। उन्होंने अपने गेंदबाजों का बचाव करते हुए कहा कि वानखेड़े की परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल थीं।
दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव ने कहा कि 90 रन पावरप्ले में लुटाने के बाद भी टीम में कोई घबराहट नहीं थी क्योंकि गेंदबाजों के पास अपनी स्पष्ट योजनाएं थीं। सूर्या ने नमन धीर और टीम के सामूहिक प्रयास की सराहना की।
इस जीत के साथ मुंबई ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है,जबकि लखनऊ के लिए प्लेऑफ की राह लगभग असंभव नजर आ रही है।