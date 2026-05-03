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आईपीएल: राजस्थान रॉयल्स को मित्तल परिवार, अदार पूनावाला ने 1.65 बिलियन डॉलर में खरीदा

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आईपीएल: राजस्थान रॉयल्स को मित्तल परिवार, अदार पूनावाला ने 1.65 बिलियन डॉलर में खरीदा

नई दिल्ली, 03 मई (वेब वार्ता)। स्टिल किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी निवास मित्तल और आदित्य मित्तल ने रविवार को घोषणा की कि अदार पूनावाला के साथ साझेदारी में मनोज बडाले और कंसोर्टियम से राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को खरीदने का समझौता हो गया है।

मित्तल परिवार के पास राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की करीब 75 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। अदार पूनावाला के पास लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा होगा। लगभग 7 प्रतिशत हिस्सा मनोज बडाले सहित मौजूदा मंजूर निवेशकों के पास होगा।

माना जा रहा है कि काल सोमानी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम, जिसने पहले आरआर को खरीदने के लिए सफल बोली लगाई थी, उसे खरीदारी पूरी करने के लिए फंडिंग की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और इस वजह से उनकी डील टूट गई।

बडाले राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करते रहेंगे और अतीत के साथ वर्तमान के बीच एक पुल का काम करेंगे। वह क्रिकेट के अपने गहरे ज्ञान और अनुभव को फ्रेंचाइजी तक पहुंचाएंगे।

आईपीएल टीम के अलावा, राजस्थान रॉयल्स के पास दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग (एसए20) में पार्ल रॉयल्स और कैरिबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में बारबाडोस रॉयल्स का भी स्वामित्व है। आरआर लगभग 1.65 बिलियन डॉलर में बिकी है। यह राजस्थान रॉयल्स की पुरुष फ्रैंचाइजी, पार्ल रॉयल्स और बारबाडोस रॉयल्स की एंटरप्राइज वैल्यू को दिखाता है।

समझौते का पूरा होना आम क्लोजिंग शर्तों पर निर्भर है, जिसमें बीसीसीआई, सीसीआई, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, और दूसरे लागू रेगुलेशन अथॉरिटीज से मंजूरी शामिल है, और इसके 2026 के क्वार्टर 3 में होने की उम्मीद है।

लक्ष्मी एन. मित्तल ने एक बयान में कहा, “मुझे क्रिकेट पसंद है और मेरा परिवार राजस्थान से है, इसलिए राजस्थान रॉयल्स के अलावा कोई ऐसी आईपीएल टीम नहीं है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहूं।

कई महान खिलाड़ियों ने राजस्थान रॉयल्स की शर्ट पहनी है, जिसमें इस खेल के भारतीय आइकॉन भी शामिल हैं जो युवा प्रतिभाओं की प्रेरणा रहे हैं। मैं इस महान टीम का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं, और हमारी भविष्य की सफलता पर चीयर करने के लिए पिच के किनारे सभी प्रशंसकों के साथ जुड़ने का इंतजार नहीं कर सकता।”

आदित्य मित्तल ने कहा, “आईपीएल बहुत कम समय में दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग लीग में से एक बन गया है, और राजस्थान रॉयल्स लीग की आईकॉनिक टीमों में से एक एक है। रॉयल्स नई प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए जानी जाती है।

यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमने पक्का इरादा किया है कि यह विरासत जारी रहेगी, भविष्य की सफलता के लिए दुनिया की सबसे अच्छी प्रतिभाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। हम, हल्ला बोल की विरासत को बढ़ाना और जारी रखना चाहते हैं।”

वनिशा मित्तल-भाटिया ने कहा, “हमारा परिवार खेल से प्यार करता है और हम भारत से प्यार करते हैं, इसलिए राजस्थान रॉयल्स के साथ दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की भविष्य की सफलता में हिस्सा लेना एक सम्मान और सौभाग्य की बात है।”

अदार पूनावाला ने कहा, “मुझे इस निवेश पर आदित्य मित्तल के साथ साझेदारी करके बहुत खुशी हो रही है। राजस्थान रॉयल्स एक मजबूत विरासत वाली प्रीमियर आईपीएल फ्रेंचाइजी है। मैं इसके लगातार विकास और लंबे समय तक चलने वाली सफलता में मदद करने के लिए उत्सुक हूं।”

बडाले ने कहा, “राजस्थान रॉयल्स के साथ शुरू से ही जुड़ना और दुनिया की सबसे रोमांचक और सफल क्रिकेट लीग बनाने में छोटी सी भूमिका निभाना मेरे लिए जिंदगी भर का सौभाग्य रहा है।

मैं सबसे जरूरी लोगों—हमारे फैन्स, साथ ही हमारे खिलाड़ियों, कोच और मैनेजमेंट टीमों—पुराने और नए—का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस टीम को वो बनाया है जो ये है। हमें मित्तल परिवार और अदार पूनावाला का राजस्थान रॉयल्स के नए मालिकों के तौर पर स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।”

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Tags: Rajasthan Indian Premier League (IPL)

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