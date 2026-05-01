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सूरत : महिला उद्यमियों की बिज़नेस प्रेजेंटेशन मीटिंग आयोजित

चैंबर के विमेन एंटरप्रेन्योर सेल के मंच पर महिलाओं ने प्रस्तुत किए अपने बिज़नेस आइडिया

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सूरत : महिला उद्यमियों की बिज़नेस प्रेजेंटेशन मीटिंग आयोजित

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के विमेन एंटरप्रेन्योर सेल द्वारा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक बिज़नेस प्रेजेंटेशन मीटिंग का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 30 अप्रैल को डुमस रोड स्थित जगुआर नवजीवन में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने महिला उद्यमियों का स्वागत करते हुए उन्हें व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं विमेन एंटरप्रेन्योर सेल की चेयरपर्सन अंकिता वलांडे ने सेल द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

मीटिंग के दौरान दिशा गज्जर ने संस्था की ओर से महिला सदस्यों का सम्मान किया और अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर नए सदस्यों को भी सेल में शामिल किया गया।

कार्यक्रम में चैंबर के पदाधिकारी बिजल जरीवाला, मितिश मोदी और शैलेश देसाई सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

इस मीटिंग में महिला उद्यमियों ने अपने-अपने बिज़नेस आइडिया और प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए, जिससे नेटवर्किंग और नए अवसरों के द्वार खुले। कार्यक्रम का संचालन आशिता जरीवाला और ख्याति बख्शी ने किया।

अंत में विज़िटर ओरिएंटेशन सेशन धारा शाह और हेमानी जुनेजा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को चैंबर और विमेन एंटरप्रेन्योर सेल की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों के लिए एक सशक्त मंच साबित हुआ, जहां उन्हें अपने विचार साझा करने और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त हुए।

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Tags: Surat SGCCI

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