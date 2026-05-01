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सूरत : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आगाज़, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एग्ज़िबिशन का किया उद्घाटन

ऑरो यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर की झलक; निवेश और रोजगार बढ़ाने पर फोकस

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सूरत : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आगाज़, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एग्ज़िबिशन का किया उद्घाटन

सूरत। सूरत में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) का भव्य आगाज़ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऑरो यूनिवर्सिटी परिसर में लगी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्ज़िबिशन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राज्य के औद्योगिक विकास, कृषि प्रगति, ग्रीन एनर्जी और सर्विस सेक्टर की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक विशाल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न पवेलियन और स्टॉल्स का दौरा कर उद्योगपतियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से संवाद किया तथा नवीन तकनीकों और मॉडलों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात देश के ‘ग्रोथ इंजन’ के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ‘वाइब्रेंट गुजरात’ के ग्लोबल विजन को क्षेत्रीय स्तर तक विस्तार देना समय की मांग है। इस पहल के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

दो दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में सूरत सहित दक्षिण गुजरात के छह जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, MSME और सर्विस सेक्टर के उद्यमी शामिल हैं। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को गति देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

एग्ज़िबिशन को तीन प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया गया है—इंडस्ट्रियल एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रीन एनर्जी एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तथा एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर। इसमें नई तकनीक, मशीनरी, स्टार्टअप इनोवेशन और सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन किया गया है।

ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं, ‘मैंगो फेस्टिवल’ के माध्यम से दक्षिण गुजरात की विभिन्न आम किस्मों को भी प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने ट्रेड फेयर का उद्घाटन करते हुए प्रदर्शनी से उत्पन्न व्यापारिक संभावनाओं पर संतोष व्यक्त किया।

इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और देश-विदेश के अतिथि उपस्थित रहे। आयोजन को राज्य के संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Tags: Bhupendra Patel Harsh Sanghavi Surat C R Patil

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