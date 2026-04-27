सूरत : यूको बैंक के वित्तीय नतीजे जारी, मुनाफा 22.66% बढ़कर ₹801 करोड़, कारोबार ₹5.90 लाख करोड़ पार

सूरत। यूको बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त चौथी तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के अपने वित्तीय परिणाम घोषित कर दिए हैं। बैंक के प्रदर्शन में इस दौरान मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें मुनाफे से लेकर कारोबार और लोन वितरण तक कई अहम पैरामीटर्स में सुधार देखा गया।

कारोबार और जमा में मजबूत वृद्धि

बैंक का कुल कारोबार 31 मार्च 2026 तक बढ़कर ₹5,90,314 करोड़ हो गया, जो सालाना आधार पर 14.95% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें सकल अग्रिम ₹2,62,752 करोड़ (19.44% वृद्धि) और कुल जमा ₹3,27,563 करोड़ (11.59% वृद्धि) शामिल हैं। CASA जमा भी बढ़कर ₹1,17,752 करोड़ पहुंच गया, जबकि CASA अनुपात सुधरकर 38.65% हो गया।

मुनाफे में जोरदार उछाल

मार्च 2026 तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ ₹801 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹653 करोड़ से 22.66% अधिक है। परिचालन लाभ ₹1,573 करोड़ दर्ज किया गया। वहीं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) वैश्विक स्तर पर 3.00% और घरेलू स्तर पर 3.19% रहा।

लोन सेगमेंट में तेज़ी

रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME (RAM) सेगमेंट में बैंक की अग्रिम राशि 24.23% बढ़कर ₹1,52,324 करोड़ हो गई। इसमें रिटेल लोन 26.62%, कृषि लोन 26.24% और MSME लोन 19.36% बढ़े।

एनपीए में कमी, पूंजी स्थिति मजबूत

बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। सकल एनपीए घटकर 2.17% और शुद्ध एनपीए 0.27% पर आ गया। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) 18.61% रहा, जिसमें टियर-1 पूंजी अनुपात 16.59% है।

वार्षिक प्रदर्शन भी बेहतर

पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक का शुद्ध लाभ 13.21% बढ़कर ₹2,768 करोड़ हो गया, जबकि परिचालन लाभ 6.49% बढ़कर ₹6,429 करोड़ रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम ₹10,197 करोड़ रही, जो 5.89% की वृद्धि दर्शाती है।

अन्य प्रमुख संकेतक

लागत-आय अनुपात सुधरकर 52.66%

रिटर्न ऑन एसेट (ROA) 0.87% (तिमाही) और 0.79% (वार्षिक)

शुल्क आधारित आय में तिमाही आधार पर 32.65% वृद्धि

प्रति कर्मचारी कारोबार ₹28.08 करोड़ और प्रति शाखा कारोबार ₹172.91 करोड़

लाभांश और नेटवर्क

बैंक ने 4.40% (प्रति शेयर 44 पैसे) लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है, जो शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। 31 मार्च 2026 तक बैंक की 3412 घरेलू और 2 विदेशी शाखाएं (हांगकांग और सिंगापुर) हैं, जबकि ईरान में एक प्रतिनिधि कार्यालय संचालित है।

कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूको बैंक का प्रदर्शन मजबूत रहा है, जिसमें लाभप्रदता, एसेट क्वालिटी और ऑपरेशनल दक्षता सभी क्षेत्रों में सकारात्मक संकेत मिले हैं।