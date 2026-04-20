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प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों पर आईटीसी का जोर, तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य बाजार पर नजर

By Loktej
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बेंगलुरु, 19 अप्रैल (वेब वार्ता)। विविध कारोबार क्षेत्र में कार्यरत कंपनी आईटीसी लिमिटेड के खाद्य प्रभाग के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी निदेशक हेमंत मलिक ने कहा हे कि कंपनी स्वास्थ्य और पोषण के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर जोर बढ़ा रही है।

मलिक ने कहा कि कंपनी ने अलग-अलग श्रेणियों में प्रोटीन युक्त नए और खास उत्पाद पेश किए हैं। इन उत्पादों को तैयार करने में उपभोक्ताओं की पसंद, नवाचार और बेहतर स्रोत व्यवस्था का उपयोग किया गया है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई जा सके।

मलिक ने कहा कि उपभोक्ताओं की पसंद तेजी से बदल रही है और ऐसे में कंपनी को उम्मीद है कि स्वास्थ्य-केंद्रित उत्पाद, खासकर प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थ, भविष्य की वृद्धि में अहम भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य प्रोटीन उत्पादों को आम लोगों तक सस्ती कीमत पर पहुंचाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें।

हेमंत मलिक ने कहा, ‘स्वास्थ्य सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है और हम इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं की नई जरूरतों पर लगातार नजर रख रहे हैं।’

आईटीसी अपने मुख्य खाद्य ब्रांड आशीर्वाद, पोषण ब्रांड ‘राइट शिफ्ट’ और योगा बार (जिसे कंपनी ने अधिग्रहीत किया था) के साथ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की एक विविध श्रृंखला पेश करके प्रोटीन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।

मलिक ने बताया कि कंपनी ने अलग-अलग उपभोक्ताओं के लिए ऐसे प्रोटीन उत्पाद तैयार किए हैं, जिन्हें रोजमर्रा के भोजन में आसानी से शामिल किया जा सकता है।

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