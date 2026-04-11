चांदी की कीमतों में 13,000 रुपये का ऐतिहासिक उछाल, सोना भी पहुंचा रिकॉर्ड स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मची हलचल, क्या जल्द पार होगा 2 लाख का आंकड़ा?

मुंबई, 11 अप्रैल (वेब वार्ता)। वैश्विक बाजार में जारी अनिश्चितताओं के बीच सोना और चांदी की कीमतों ने आज सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले महज एक सप्ताह के भीतर चांदी की कीमतों में प्रति किलो 13,000 रुपये की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे यह 2,43,274 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं, सोने की कीमतों में भी 3,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1,52,690 रुपये के नए शिखर पर बंद हुआ। निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और सुरक्षित निवेश की मांग ने इन कीमती धातुओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, जिससे आम खरीदारों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कीमतों में इस अप्रत्याशित वृद्धि का मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच चल रही युद्धविराम वार्ता और वैश्विक भू-राजनीतिक बदलाव हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में सोना 4,787 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस तक पहुंच गया है। अमेरिकी डॉलर में आई कमजोरी ने भी सोने और चांदी को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना दिया है। आमतौर पर जब डॉलर कमजोर होता है और वैश्विक तनाव बना रहता है, तो बड़े निवेशक शेयर बाजार के बजाय सुरक्षित संपत्ति के रूप में धातुओं की ओर रुख करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ गया है और दाम आसमान छू रहे हैं।

आने वाले समय में कीमतों की दिशा अमेरिकी केंद्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्व’ की ब्याज दर कटौती की संभावनाओं पर टिकी है। यदि ब्याज दरों में कटौती होती है, तो सोने और चांदी की चमक और अधिक बढ़ सकती है। इस बार चांदी ने सोने के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है और औद्योगिक मांग के कारण इसमें करीब 4.8% की साप्ताहिक बढ़त देखी गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां जारी रहीं, तो आने वाले कुछ महीनों में सोना 2 लाख रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल, निवेशक किसी भी बड़ी गिरावट का इंतजार कर रहे हैं ताकि नई खरीदारी की जा सके।