सूरत : केप टाउन में सूरत की वकील प्रीतिबेन जोशी का सम्मान, भागवत कथा में गूंजा कृष्ण जन्मोत्सव

सूरत। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित प्रसिद्ध भागवत कथा के दौरान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे परिसर में “नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैयालाल की” के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा और श्रद्धालु भक्ति की धुन पर झूमते नजर आए।

इस अवसर पर विश्वप्रसिद्ध कथावाचक प्रफुल्लभाई शुक्ला की 891वीं भागवत कथा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सूरत की सुप्रीम कोर्ट की जानी-मानी वकील और हाल ही में गुजरात बार काऊन्सील के चुनाव में विजेता हुई प्रीतिबेन जोशी को विशेष सम्मान से नवाजा गया।

यह सम्मान केप हिंदू कल्चर सोसाइटी की ओर से दिया गया। संस्था के संजयभाई भगवाकर, नीरूबेन पटेल, दीपकभाई कलां, सेक्रेटरी मैत्रीबेन, दर्शनभाई पटेल, उर्मिलाबा, देवीबेन मोहनभाई कलां, सुरेशभाई देसाई और जयाबेन पटेल सहित अन्य सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सम्मान समारोह संपन्न किया।

कथावाचक प्रफुल्लभाई शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि यह गर्व का विषय है कि गुजरात की प्रतिष्ठित वकील, जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ गुजरात का चुनाव जीता है, उन्हें सात समंदर पार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर सम्मानित किया जा रहा है।

सम्मान के उपरांत प्रीतिबेन जोशी ने कथावाचक और केप हिंदू कल्चर सोसाइटी का आभार व्यक्त करते हुए इसे अपने लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया।

यह आयोजन न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा का वैश्विक प्रसार दर्शाता है, बल्कि प्रवासी भारतीयों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव का भी सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया।