अक्षय तृतीया पर BharatPe गोल्ड महोत्सव, निवेश पर रिवॉर्ड्स और INR 1 लाख जैकपॉट मौका

नई दिल्ली, 16 अप्रैल: BharatPe, भारत की प्रमुख फाइनेंशियल सर्विसेज और UPI पेमेंट्स कंपनी, ने ‘अक्षय तृतीया गोल्ड महोत्सव’ लॉन्च किया है।

यह एक हफ्ते तक चलने वाला डिजिटल गोल्ड कैंपेन है, जो गोल्ड इन्वेस्टिंग को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है, एक गेम जैसे एक्सपीरियंस के साथ।

यह कैंपेन 14 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 तक चलेगा और Invest BharatPe, BharatPe for Business और BharatPe ऐप पर उपलब्ध होगा।

भारत के सबसे बड़े गोल्ड खरीदने के मौकों में से एक, अक्षय तृतीया के समय लॉन्च किया गया यह कैंपेन अपनी तरह का पहला प्रयास है।

इसमें गोल्ड इन्वेस्टिंग को सिर्फ एक साधारण लेन-देन तक सीमित ना रखकर, उसे ज्यादा इंटरैक्टिव और फायदेमंद बनाया गया है।

‘अक्षय तृतीया गोल्ड महोत्सव’ कैसे काम करता है:

1. इन्वेस्ट करें और कमाएं: 24K डिजिटल गोल्ड में लाइव मार्केट रेट्स पर इन्वेस्ट करें और योग्य ट्रांजैक्शन्स पर 10% तक गोल्डबैक पाएं

2. जैकपॉट अनलॉक करें: हर वैध इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने आप ₹1 लाख के मेगा जैकपॉट के लिए शामिल हो जाते हैं

3. बड़े रिवॉर्ड्स जीतें: 10 विजेताओं को ₹10,000 के डिजिटल गोल्ड रिवॉर्ड्स मिलेंगे

4. जितना ज्यादा इन्वेस्ट, उतना ज्यादा फायदा: हर ट्रांजैक्शन पर तुरंत रिवॉर्ड्स मिलते हैं और जीतने के मौके भी बढ़ते हैं

अभी शुरू करें – क्लिक करें और जीतने का मौका पाएं!

यह कैंपेन इस तरह तैयार किया गया है कि हर इन्वेस्टमेंट और ज्यादा फायदेमंद लगे। तत्काल रिवॉर्ड्स के साथ इंटरैक्टिव एलिमेंट्स जोड़कर, एक साधारण गोल्ड खरीद को ज्यादा दिलचस्प अनुभव में बदला गया है। ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, कुछ चुने हुए राज्यों के यूजर्स के लिए ‘फ्लैट रिवॉर्ड’ स्ट्रक्चर भी शुरू किया गया है, जो नियमों के अनुसार है।

BharatPe के प्रवक्ता ने कहा, “अक्षय तृतीया भारत में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस कैंपेन के जरिए हम डिजिटल गोल्ड की विश्वसनीयता को एक दिलचस्प और वैल्यू-ड्रिवन अनुभव के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं के लिए यह सफर और बेहतर बन सके।”

यह कैंपेन BharatPe के रियल-टाइम वैलिडेशन सिस्टम्स और रिस्क कंट्रोल्स से समर्थित है, जिससे पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सुरक्षित और पारदर्शी रहता है।

गोल्ड हमेशा से भारत की निवेश संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है, खासकर अक्षय तृतीया के दौरान। ‘अक्षय तृतीया गोल्ड महोत्सव’ के साथ, BharatPe इस परंपरा को एक नए डिजिटल और रिवॉर्डिंग अनुभव के साथ जोड़ रहा है, जिससे गोल्ड इन्वेस्टिंग और आसान, सुलभ और इंटरैक्टिव बन सके, खासकर नई पीढ़ी के इन्वेस्टर्स के लिए।

BharatPe के बारे में:

BharatPe (Resilient Innovations Pvt Ltd का ब्रांड नेम) की शुरुआत 2018 में हुई थी, भारतीय व्यापारियों के लिए फाइनेंशियल इनक्लूजन को हकीकत बनाने के उद्देश्य से। 2018 में ही कंपनी ने भारत का पहला UPI इंटरऑपरेबल QR कोड लॉन्च किया था, जो ज़ीरो MDR पेमेंट एक्सेप्टेंस सर्विस थी।

2020 में, कोविड के बाद, BharatPe ने अपना कार्ड एक्सेप्टेंस टर्मिनल — BharatPe Swipe भी लॉन्च किया।

आज BharatPe के पास 1.7 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मर्चेंट्स का नेटवर्क है, जो 450+ शहरों में फैला हुआ है। कंपनी हर महीने 450 मिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन्स प्रोसेस करती है और ₹12,000 करोड़ का मंथली ट्रांजैक्शन वैल्यू संभालती है।

BharatPe Money (Resilient Digi Services Private Limited का ब्रांड नेम), जो BharatPe ग्रुप का हिस्सा है, NBFC पार्टनर्स के साथ मिलकर $2 बिलियन से ज्यादा के लोन डिस्बर्स कर चुकी है।

BharatPe का POS बिजनेस हर साल ₹27,000 करोड़ से ज्यादा पेमेंट्स प्रोसेस करता है अपनी 1.25 लाख से ज्यादा मशीनों पर।