ईवीडोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्ट (इंडिया न्यू EVMART) ने देशव्यापी विस्तार की घोषणा की

नई दिल्ली, अप्रैल 14: भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर तेज़ी से विकास के चरण में प्रवेश कर रहा है। इसी बीच, ईवीडोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्ट (इंडिया न्यू EVMART) ने देशभर में रणनीतिक विस्तार की घोषणा की है।

100 नए स्टोर स्थापित करने के लक्ष्य के साथ, ईवीडोर EV रिटेल क्षेत्र को नए तरीके से परिभाषित कर रहा है, जहां बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स—तीनों सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

उद्यमियों को सशक्त बनाना: 4-स्टेप ग्रोथ मॉडल

पारंपरिक डीलरशिप मॉडल से अलग, ईवीडोर अपने बिज़नेस पार्टनर्स के लिए एक संरचित और चरणबद्ध विकास मॉडल पेश करता है:

स्टेप 1: सर्विस सेंटर – मल्टी-ब्रांड EV सर्विस हब की स्थापना करें।

स्टेप 2: स्पेयर पार्ट्स आउटलेट – सभी ब्रांड्स के EV पार्ट्स के लिए समर्पित आउटलेट खोलें।

स्टेप 3: EVMART रिटेल शोरूम – पहले दो चरण पूरे करने के बाद, पूर्ण रिटेल शोरूम में अपग्रेड करें।

स्टेप 4: असेंबली लाइन सेटअप – अंतिम चरण में लोकल असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग का अवसर मिलता है।

ग्रीन इंडिया के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म

भारत में EV मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका कारण बढ़ती ईंधन कीमतें और सरकारी प्रोत्साहन हैं। ईवीडोर एक “ओपन प्लेटफॉर्म” के रूप में ग्राहकों को एक ही स्थान पर कई ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की तुलना करने की सुविधा देता है।

कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार,“ईवीडोर सिर्फ एक रिटेल चेन नहीं है; यह एक संपूर्ण इकोसिस्टम है। हम वाहन बिक्री, आफ्टर-सेल्स सर्विस और स्पेयर पार्ट्स को एक साथ जोड़कर ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव देते हैं और उद्यमियों को ग्रीन रिवोल्यूशन का हिस्सा बनने का मौका देते हैं।”

आर्थिक विकास और जागरूकता को बढ़ावा

यह विस्तार पूरे भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा—तकनीकी सपोर्ट, सेल्स और ऑपरेशंस सहित कई क्षेत्रों में। साथ ही, ईवीडोर सेंटर जागरूकता केंद्र के रूप में भी काम करेंगे, जहां बैटरी लाइफ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लंबे समय के लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

ईवीडोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्ट के बारे में

ईवीडोर (इंडिया न्यू EVMART) इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेक्टर में एक अग्रणी एग्रीगेटर है। “एक ही छत के नीचे सभी EV बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स” की सुविधा देकर, यह आधुनिक भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक व्यावहारिक, किफायती और संगठित समाधान प्रदान करता है।

संपर्क:

इंडिया न्यू EVMART

फोन: +91 9220731438