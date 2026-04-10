कलपक्कम PFBR की ऐतिहासिक उपलब्धि में देवरिया के योगेश यादव की अहम भागीदारी

नई दिल्ली, अप्रैल 09: देश की परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) परियोजना ने हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

इस अत्याधुनिक और प्रतिष्ठित परियोजना में देवरिया जिले के भाटपार रानी क्षेत्र के रुस्तम बयारी गांव के निवासी योगेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल है।

योगेश यादव, पिता राघव जी यादव, लंबे समय से इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़े हुए हैं और तकनीकी कार्यों में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। PFBR परियोजना भारत की तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा योजना का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करना है।

इस परियोजना की सफलता भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का प्रतीक मानी जा रही है। ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े योगेश यादव की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी संसाधन या स्थान की मोहताज नहीं होती।

सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और तकनीकी दक्षता के बल पर राष्ट्रीय स्तर की इस महत्वपूर्ण परियोजना में अपनी पहचान बनाई है। उनके इस योगदान से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि योगेश यादव की सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। जहां एक ओर गांवों में रोजगार और अवसरों की कमी को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती है, वहीं योगेश जैसे युवाओं की उपलब्धियां यह संदेश देती हैं कि अगर दृढ़ निश्चय और मेहनत हो, तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है।

PFBR परियोजना को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। यह रिएक्टर न केवल अधिक ऊर्जा उत्पादन में सक्षम है, बल्कि यह परमाणु ईंधन के बेहतर उपयोग और पुनर्चक्रण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस परियोजना की सफलता से भारत वैश्विक स्तर पर उन्नत परमाणु तकनीक वाले देशों की श्रेणी में और मजबूती से खड़ा हुआ है।

योगेश यादव की इस उपलब्धि ने यह भी दर्शाया है कि देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले युवा भी अगर सही दिशा और अवसर पाएं, तो वे राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज उनका नाम न केवल उनके गांव या जिले में बल्कि व्यापक स्तर पर गर्व के साथ लिया जा रहा है।

अंततः, योगेश यादव की यह सफलता न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह पूरे समाज और विशेष रूप से ग्रामीण भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो यह सिखाता है कि सपनों को साकार करने के लिए मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ही सबसे बड़े साधन हैं।

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