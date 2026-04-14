सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को चटाई धूल, प्रफुल्ल हिंगे की घातक गेंदबाजी से टूटा अजेय रथ

हैदराबाद, 14 अप्रैल (वेब वार्ता)। आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज करते हुए उनके विजय रथ को रोक दिया है।

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने राजस्थान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। विशेष रूप से प्रफुल्ल हिंगे ने अपनी शानदार लाइन और लेंथ से राजस्थान के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया।

उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गति की गेंदों का विपक्षी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके चलते बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही राजस्थान की टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई।

मैच की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और निर्धारित 20 ओवरों में बोर्ड पर 216 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की टीम आसानी से मुकाबला जीत लेगी, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने अंत के ओवरों में जबरदस्त वापसी की। 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने सूझबूझ का परिचय दिया।

कप्तान ईशान किशन के साहसिक फैसले और टीम के सामूहिक प्रयास ने राजस्थान के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण को बेअसर कर दिया, जिससे मैच पूरी तरह हैदराबाद की पकड़ में आ गया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम सनराइजर्स के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और पूरी टीम 19 ओवर में महज 159 रन पर सिमट गई।

इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मुकाबला 57 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने अंक तालिका में महत्वपूर्ण अंक हासिल किए हैं और अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

राजस्थान रॉयल्स के लिए यह हार एक बड़े झटके की तरह है, क्योंकि इस सीजन में यह उनकी पहली करारी शिकस्त है। अब देखना होगा कि दोनों टीमें अपने अगले मुकाबलों में किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरती हैं।