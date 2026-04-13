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सूरत

सूरत  : नामांकन जांच के दौरान बवाल: कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म खारिज, कलेक्ट्रेट में हंगामा

पार्टी का नाम न लिखने पर भूपेंद्र पटेल बाहर, BJP–AAP कार्यकर्ताओं में झड़प से माहौल तनावपूर्ण

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सूरत  : नामांकन जांच के दौरान बवाल: कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म खारिज, कलेक्ट्रेट में हंगामा

सूरत।सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SMC) की 120 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शांतिपूर्ण प्रक्रिया के बजाय माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक के बाद स्थिति बिगड़ गई।

सबसे चौंकाने वाली घटना वार्ड नंबर 12 में सामने आई, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल का नामांकन पत्र तकनीकी गलती के कारण खारिज कर दिया गया।

बताया गया कि उन्होंने फॉर्म भरते समय ‘इंडियन नेशनल कांग्रेस’ का नाम ही दर्ज नहीं किया, जिसके चलते उनका फॉर्म अमान्य घोषित कर दिया गया। इस चूक ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और उनकी तुलना ‘दूसरे नीलेश कुंभानी’ से की जा रही है।

वहीं, BJP के बागी नेता नरेंद्र चौधरी का नामांकन भी तकनीकी कारणों से रद्द होने पर उनके समर्थकों ने विरोध जताया। देखते ही देखते कलेक्ट्रेट परिसर में BJP, आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, जिससे परिसर जंग के मैदान में तब्दील हो गया।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को जबरन पार्टी के सैश और प्रतीक पहनाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने सैश जमीन पर फेंककर पैरों तले रौंद दिए, जिससे माहौल और अधिक गरमा गया।

हालात बेकाबू होते देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

इस पूरे घटनाक्रम ने सूरत की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। नामांकन प्रक्रिया में हुई इस तरह की बड़ी चूक और उसके बाद का हंगामा चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा रहा है।

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Tags: Surat

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