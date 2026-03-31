सूरत : दक्षिण गुजरात की शुगर मिलों ने बढ़ाए गन्ने के दाम, चलथान शुगर ने किया सबसे बड़ा इजाफा

सूरत। दक्षिण गुजरात की सात प्रमुख शुगर मिलों ने 31 मार्च 2026 को गन्ने के नए दाम घोषित कर दिए हैं। इस बार कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें चलथान शुगर फैक्ट्री ने सबसे ज्यादा ₹230 प्रति टन की बढ़ोतरी करते हुए ₹3406 प्रति टन का रेट तय किया है।

क्षेत्र में चलथान के अलावा बारडोली शुगर फैक्ट्री, मढ़ी शुगर फैक्ट्री, सायन शुगर फैक्ट्री, कामरेज शुगर फैक्ट्री, गणदेवी शुगर फैक्ट्री और महुवा शुगर फैक्ट्री सहित कुल सात मिलें संचालित हैं। अधिकांश मिलों में गन्ने की कटाई और पेराई का कार्य अब पूरा हो चुका है।

कीमतों के ऐलान से पहले गुजरात शुगर इंडस्ट्री एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2026 के लिए शुगर की स्टॉक वैल्यू ₹3700 प्रति टन तय की गई। गौरतलब है कि यह कीमत वर्ष 2024 में ₹3400 और 2025 में ₹3600 थी, जिसमें इस वर्ष ₹100 की और बढ़ोतरी की गई है।

स्टॉक वैल्यू के आधार पर चलथान शुगर फैक्ट्री ने अक्टूबर से जनवरी अवधि के लिए ₹3406 प्रति टन और फरवरी के लिए ₹3506 प्रति टन का भाव घोषित किया है। अन्य मिलों द्वारा घोषित कीमतों में बारडोली शुगर ₹3672, मढ़ी ₹3511, सायन ₹3656, कामरेज ₹3725, गणदेवी ₹3731 और महुवा शुगर फैक्ट्री ₹3101 प्रति टन शामिल हैं।

नई कीमतों की घोषणा के बाद किसानों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ किसानों ने बढ़ोतरी का स्वागत किया है, जबकि अन्य का मानना है कि बढ़ती लागत के मुकाबले यह वृद्धि अभी भी पर्याप्त नहीं है।