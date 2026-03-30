सूरत में NRI मैरिज अवेयरनेस सेमिनार आयोजित, युवतियों को दी गई कानूनी व व्यावहारिक जानकारी

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गुजरात स्टेट नॉन-रेसिडेंट गुजरात प्रतिष्ठान और चैंबर में संचालित NRG सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार, 27 मार्च 2026 को वराछा रोड स्थित श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में NRI मैरिज अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया गया।

इस सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रीति जोशी ने विदेश में बसे युवकों से विवाह करने की इच्छुक युवतियों को आवश्यक कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम की शुरुआत में चैंबर ऑफ कॉमर्स के मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि डिजिटल युग में रिश्ते तेजी से विकसित हो रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से NRI विवाह के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

मुख्य वक्ता प्रीति जोशी ने बताया कि भारत से विदेश जाने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही NRI विवाह से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ी हैं। ऐसे मामलों में केवल भारतीय कानून ही नहीं, बल्कि संबंधित देश के जटिल अंतरराष्ट्रीय और निजी कानून भी लागू होते हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।

उन्होंने युवतियों को आगाह किया कि विदेश में शादी के बाद भाषा, संस्कृति, कानूनी प्रक्रिया, आर्थिक सहायता और सुरक्षा जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विवाह से पहले संबंधित देश की परिस्थितियों, जीवनशैली और पारिवारिक माहौल को समझना आवश्यक है।

उन्होंने यह भी सलाह दी कि किसी भी एजेंट, ब्रोकर या बिचौलिए पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और नकली दस्तावेजों से दूर रहें। इसके अलावा, विवाह से पहले संबंधित व्यक्ति का वैवाहिक स्टेटस, इमिग्रेशन स्थिति, वीजा प्रकार, आर्थिक स्थिति, संपत्ति, निवास स्थान और पारिवारिक पृष्ठभूमि की पूरी तरह जांच करना जरूरी है।

कार्यक्रम में गांधीनगर स्थित नॉन-रेसिडेंट गुजरात प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि चैतन्य संघानी ने संस्थान की गतिविधियों और NRG सेंटर की भूमिका पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर चैंबर के पूर्व अध्यक्ष दिनेश नवडिया ने उद्घाटन संबोधन दिया, जबकि संस्थान के इंचार्ज प्रिंसिपल डॉ. जिग्नेश वघासिया ने संस्थान की गतिविधियों की जानकारी साझा की। कार्यक्रम का संचालन NRG सेंटर सूरत के चेयरमैन कल्पेश लाठिया ने किया और को-चेयरमैन चेतन शेठ ने अतिथियों का परिचय देकर आभार व्यक्त किया।

सेमिनार के अंत में प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए गए, जिससे कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित हुआ।