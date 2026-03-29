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इस उम्र में कोहली की ऊर्जा और जोश बेजोड़ : अश्विन

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इस उम्र में कोहली की ऊर्जा और जोश बेजोड़ : अश्विन

बेंगलुरू, 29 मार्च (वेब वार्ता)। विराट कोहली की जमकर तारीफ करते हुए भारत के पूर्व आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद अपनी बेजोड़ ऊर्जा और जोश के दम पर जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं ।

पिछले साल तीन जून को आईपीएल फाइनल जीतने के बाद पहली बार टी20 प्रारूप खेलते हुए कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 38 गेंद में नाबाद 69 रन बनाये जिसकी मदद से गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने आईपीएल 2026 के पहले मैच में छह विकेट से जीत दर्ज की ।

अश्विन ने ‘जियोस्टार’ के शो पर कहा ,‘‘ वह जो कहते हैं, करके दिखाते हैं ।’’ उन्होंने कहा ,’ ऐसा लगता है कि वह लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे खेला जाता है । इसे जोरदार ढंग से खेलो और वैसे ही खेलो , जैसे खेला जाना चाहिये । विराट ने जो कुछ भी किया , उस लिहाज से यह बात मेरे लिये सबसे खास रही ।’’

कोहली ने आईपीएल से पहले जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला में 93, 23 और 124 रन बनाये थे । इससे पहले दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में उन्होंने दो शतक समेत 302 रन बनाये थे ।

अश्विन ने विकेटों के बीच दौड़ का हवाला देते हुए कहा कि इस उम्र और इतने अनुभव के बावजूद उनकी ऊर्जा बेजोड़ है । उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे यह काफी अजीब लगता है । मैं बातचीत के दौरान उनसे कह भी देता हूं । वह 40 रन के करीब खेल रहे थे और एक साझेदारी चल रही थी । उन्होंने पहला रन भागा और वहां रूक गए

जब तक दूसरा बल्लेबाज आधी क्रीज तक भी नहीं पहुंचा था लेकिन वह दूसरे रन की तलाश में थे । लेग साइड में 57 मीटर की बाउंड्री थी जिससे साबित होता है कि अभी भी वह खेल में कितना जोश लेकर आते हैं ।’’

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Tags: Virat Kohli Indian Premier League (IPL) RCB

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