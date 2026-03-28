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गुजरात

प्रधानमंत्री मोदी 31 मार्च को गुजरात में 891 करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण

-खेडब्रह्मा से हिंमतनगर होकर अहमदाबाद (असारवा) तक की नई ट्रेन को दिखाई जाएगी हरी झंडी

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प्रधानमंत्री मोदी 31 मार्च को गुजरात में 891 करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण

गांधीनगर, 28 मार्च (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मार्च मंगलवार को गुजरात की एक दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे राज्य के नागरिकों को भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के 891 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की भेंट देंगे।

प्रधानमंत्री मोदी कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने, आर्थिक गतिविधियों को गति देने और यात्रियों की परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

वे गुजरात में वाव-थराद से इन प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी राज्य सूचना विभाग ने दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिंमतनगर से खेडब्रह्मा तक 55 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे, जिसका 482 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया गया है।

इसके जरिये साबरकाँठा जिले में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा, जो त्वरित एवं पोषक दर पर यात्रा सुनिश्चित करेगा और इस प्रोजेक्ट से अहमदाबाद को उदयपुर के साथ सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

अनुमान है कि इससे स्वास्थ्य शुश्रुषा तथा शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की पहुँच में वृद्धि होगी और साथ ही साथ स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे।

इसके अलावा 257 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कानालुस-जामनगर डबलिंग प्रोजेक्ट (27 किलोमीटर) अंतर्गत अतिरिक्त रेलवे लाइन तथा गांधीधाम-आदिपुर मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट (11 किलोमीटर) का भी प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे।

इन परियोजनाओं से ट्रेनों का आवागमन अधिक तेज एवं सुगम बनेगा। साथ ही साथ; माल-सामान की आवाजाही अधिक कार्यक्षम रूप से होगी और दीनदयाल पोर्टल सहित महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ये परियोजनाएँ स्थानीय पर्यटन विकास में भी योगदान देंगी।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री खेडब्रह्मा से अहमदाबाद तक की ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो वाया हिंमतनगर होकर चलेगी। यह ट्रेन शुरू होने से इस क्षेत्र में नागरिकों के लिए यात्रा अधिक तेज एवं सुगम बनेगी और स्थानीय आर्थिक विकास को वेग मिलेगा।

प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार भारतीय रेलवे को आधुनिक तथा अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर नागरिकों के यात्रा अनुभव को समृद्ध बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।

इन पहलों से समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बनेगी।

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Tags: Gujarat Narendra Modi

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