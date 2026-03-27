हाफले इम्पीरियल सीरीज: स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए प्रीमियम आर्किटेक्चरल लाइटिंग

नई दिल्ली, मार्च 25: पोर्च, बालकनी और बाथरूम जैसी बाहरी और अर्ध-बाहरी (आउटडोर और सेमी-आउटडोर) जगहों पर लाइटिंग के लिए सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होती है, ताकि परफॉर्मेंस और टिकाऊपन दोनों सुनिश्चित किए जा सकें। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, हाफले पेश करता है।

इम्पीरियल आर्किटेक्चरल लाइट्स, एक प्रीमियम लाइटिंग सॉल्यूशन, जिसे मुश्किल परिस्थितियों में भी शानदार सुंदरता और ज़बरदस्त मज़बूती का मेल देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इम्पीरियल सीरीज़ में कॉम्पैक्ट, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन वाले रिसेस्ड डाउनलाइट्स हैं जो छत में सहज रूप से फिट हो जाते हैं और एक आधुनिक, आकर्षक लुक प्रदान करते हैं।

प्रत्येक फिक्स्चर में एक गहरा रिसेस्ड लाइट सोर्स और एंटी-ग्लेयर रिफ्लेक्टर लगा होता है, जो आंखों पर बिना दबाव डाले माहौल को बेहतर बनाने वाली नरम और आरामदायक रोशनी सुनिश्चित करता है।

ल्यूमिनेयर के अंदर मौजूद रिफ्लेक्टिव मटेरियल प्रकाश को और बेहतर आकार देते हैं और उसे अनुकूलित करते हैं, जिससे एक सुखदायक और प्रभावी रोशनी का अनुभव मिलता है।

कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किए गए, इम्पीरियल लाइट्स IP65 की उच्च रेटिंग के साथ आते हैं, जो उन्हें धूल, गंदगी, नमी और कई दिशाओं से आने वाले कम दबाव वाले पानी के जेट से सुरक्षित रखते हैं।

यह विशेषता उन्हें विशेष रूप से नमी वाले, धूल भरे या खुले (आउटडोर) स्थानों के लिए उपयुक्त बनाती है, जहाँ वे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी बेहतरीन टिकाऊपन और लगातार बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं।

चाहे रिहायशी जगह हो या कमर्शियल, हाफले की इम्पीरियल आर्किटेक्चरल लाइट्स स्टाइल, आराम और लंबे समय तक चलने वाली विश्वसनीयता का एक बेहतरीन मेल पेश करती हैं।

ये सुनिश्चित करती हैं कि सबसे ज़्यादा खुली जगहों पर भी, डिज़ाइन या टिकाऊपन से समझौता किए बिना, उच्च-गुणवत्ता वाली, सौम्य और असरदार रोशनी का आनंद लिया जा सके।

अपने नज़दीकी हाफले शोरूम या डिज़ाइन सेंटर का पता लगाने के लिए https://www.hafeleindia.com/en/info/service/contact-us/410/ पर जाएं।

हाफले ग्लोबल नेटवर्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में स्थापित हाफले इण्डिया वर्ष 2003 से भारत में काम कर रही है।

आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, फर्नीचर और किचन फिटिंग और एक्सेसरीज के क्षेत्र में एक प्राधिकरण, कम्पनी के पास होम अप्लायंस, इंटीरियर और फर्नीचर लाइटिंग, सैनिटरी सॉल्यूशंस और सरफेस जैसी समन्वित उत्पाद श्रेणियों में भी मजबूत उपस्थिति है, जो खुद को भारत और दक्षिण एशिया में इंटीरियर समाधानों के लिए एक पूर्ण समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करती है।

हाफले इंडिया की देश भर में फैले अपने कार्यालयों और डिज़ाइन शोरूम के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है। शोरूम सभी होम इंटीरियर और सुधार आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में कार्य करते हैं।