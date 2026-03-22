काभा  एविएशन अकैडमी ने पूरे किए सफलता के 1 वर्ष, अकैडमी के स्टाफ एवं छात्रों ने उत्सव का आयोजन किया

सूरत - शहर की प्रतिष्ठित संस्था काभा एविएशन अकैडमी ने सफलता पूर्वक अपने 1 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर अकैडमी परिवार में उत्साह और गर्व का माहौल है।

अकादमी ने पिछले एक वर्ष में कई छात्रों को कॅबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ एवं एविएशन सेक्टर में करियर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। उच्च स्तरीय ट्रेनिंग, अनुभवी फैकल्टी और आधुनिक शिक्षण पद्धति के माध्यम से छात्रों को न केवल प्रोफेशनल स्किल्स बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास में भी निखारा गया है।

संस्था का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके सपनों की उड़ान देने के साथ-साथ उन्हें एक सफल करियर की दिशा में आगे बढ़ाना है।

इस उपलब्धि पर अकैडमी के डायरेक्टर एवं स्टाफ ने सभी छात्रों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी बेहतर शिक्षा और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने का संकल्प लिया।

काभा एविएशन अकैडमी – सपनों को पंख देने का भरोसेमंद नाम ✈️

- संपर्क और पता:

काभा एविएशन अकैडमी

२०२ सेकण्ड फ्लोर ग्रीन ऑर्चर्ड कॉम्प्लेक्स वेसु सूरत

मोबाइल : 8780425842