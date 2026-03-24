रक्षा मंत्रालय की साझेदारी में दक्षिण गुजरात का पहला 'ग्रीनफील्ड को-एड' सैनिक स्कूल जून 2026 में होगा शुरू

सूरत, 16 मार्च, 2026 – पश्चिमी भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए, सूरत के पास ऊंभराट में दक्षिण गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड, सह-शिक्षा (को-एड) आवासीय सैनिक स्कूल इस जून से शुरू होने जा रहा है।

विश्व प्रसिद्ध हीरा कारोबारी और परोपकारी श्री गोविंद धोलकिया के दूरदर्शी नेतृत्व में स्थापित, एसआरके (SRK) सैनिक स्कूल भारत सरकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) नीति के तहत रक्षा मंत्रालय (MoD) के सैनिक स्कूल सोसाइटी से औपचारिक संबद्धता के साथ संचालित होगा।

यह संस्थान भारत के प्रमुख सैन्य-शैली के अनुशासन और विश्व स्तरीय शैक्षणिक मानकों के संगम का प्रतिनिधित्व करता है। 21 एकड़ के विशाल आधुनिक परिसर में फैला यह स्कूल पारंपरिक स्कूली शिक्षा से आगे बढ़कर 'सीबीएसई प्लस' (CBSE Plus) पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो नेतृत्व, चरित्र निर्माण और व्यावसायिक कौशल विकास पर विशेष जोर देता है।

सैनिक स्कूल मॉडल की पारंपरिक कठोरता के साथ-साथ, एसआरके सैनिक स्कूल कैडेटों के विकास के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण को एकीकृत करेगा। SRK के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए, श्रेयांस धोलकिया ने एक भविष्योन्मुखी और जमीनी शैक्षिक अनुभव के प्रति स्कूल की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

श्रेयांस धोलकिया ने कहा, "हमारा मिशन एक ऐसी नींव तैयार करना है जहाँ आधुनिक शिक्षाशास्त्र और उपयुक्त तकनीक का मिलन विज्ञान और दर्शन के शाश्वत ज्ञान से हो।

हम केवल छात्रों को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं; हम कैडेटों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक फिटनेस का सामंजस्यपूर्ण संतुलन हासिल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इन विषयों को मिलाकर, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे स्नातक लचीले, सहानुभूतिपूर्ण और किसी भी क्षमता में राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हों।"

स्कूल जून 2026 के पहले सप्ताह से पूरी तरह चालू हो जाएगा। कक्षा 6 के लिए उद्घाटन बैच में 120 कैडेट शामिल होंगे, जिनमें 100 लड़के और 20 लड़कियां होंगी। इनका चयन अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) के माध्यम से किया गया है।

SRK नॉलेज फाउंडेशन के संस्थापक श्री गोविंद धोलकिया ने इस परियोजना के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया, "दशकों से हमने दुनिया के बेहतरीन हीरों को तराशने पर ध्यान केंद्रित किया है।

अब एसआरके सैनिक स्कूल के माध्यम से, हम अपने देश के भविष्य के नेताओं को तराशने के लिए समर्पित हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा पोषण क्षेत्र प्रदान करना है जहाँ कैडेट अनुशासन और उत्कृष्टता से प्रेरित 'राष्ट्र प्रथम' (Nation First) की मानसिकता विकसित करें।"

संस्थापक प्रधानाचार्य श्री हितेश जोशी ने कहा, "स्कूल पूरी तरह से शाकाहारी परिसर के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ युवा कैडेटों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार आहार दिया जाएगा। बुनियादी ढांचे में अत्याधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक, एथलेटिक सुविधाएं और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए विशेष क्षेत्र शामिल हैं।"

SRK सैनिक स्कूल राष्ट्र की उन विशिष्ट संस्थानों के नेटवर्क में शामिल हो गया है जिनका उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र बलों और नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करना है।