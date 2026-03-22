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सूरत : रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 का स्कॉलरशिप अवार्ड कार्यक्रम: 60 विद्यार्थियों को मिली उच्च शिक्षा के लिए सहायता

13 रोटरी क्लबों की संयुक्त पहल, आर्थिक रूप से जरूरतमंद प्रतिभाशाली छात्रों को मिला संबल

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सूरत : रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 का स्कॉलरशिप अवार्ड कार्यक्रम: 60 विद्यार्थियों को मिली उच्च शिक्षा के लिए सहायता

सूरत। रोटरी इंटरनेशनल के अंतर्गत रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 द्वारा सूरत में स्कॉलरशिप अवार्ड कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सूरत क्षेत्र की 13 रोटरी क्लबों ने मिलकर शिक्षा के माध्यम से समाज उत्थान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के दौरान 60 प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से जरूरतमंद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। ये छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना करियर बना रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कमी के कारण किसी भी मेधावी छात्र के सपने अधूरे न रह जाएं।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अमरदीप सिंह ब्युनिट उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए इस पहल को राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश बताया। विशिष्ट अतिथि जिग्नेशभाई देसाई ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए रोटरी क्लबों के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर डीजीई निलेश शाह और डीजीएनडी विपुल पटेल ने भी अपनी उपस्थिति से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप चेयरमैन रोटेरियन विक्रमभाई संघाणी के नेतृत्व में किया गया।

रोटरी का मूल मंत्र “Service Above Self” इस आयोजन में साफ तौर पर दिखाई दिया, जहां निस्वार्थ सेवा की भावना के साथ विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया।

इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करना, देश के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना और सेवा की भावना को आगे बढ़ाना है।

यह पहल शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानने वाली रोटरी की दूरदर्शिता को दर्शाती है और आने वाले समय में समाज के लिए सकारात्मक बदलाव का आधार बनेगी।

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Tags: Surat

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