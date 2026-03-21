सूरत : गोडादरा गणगौर संघ ने निरस्त किया गणगौर का विशाल कार्यक्रम, परंपरा निभाते हुए 11 महिलाओं ने किया गणगौर पूजन

सूरत के गोडादरा क्षेत्र में गोडादरा गणगौर संघ द्वारा इस वर्ष आयोजित किया जाने वाला भव्य गणगौर महोत्सव स्वर्गीय विक्रम सिंह शेखावत के आकस्मिक निधन के चलते निरस्त कर दिया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

हालांकि, परंपरा को बनाए रखते हुए 11 महिला शक्ति द्वारा विधिवत गणगौर पूजन संपन्न किया गया। इस दौरान मातृशक्ति ने भगवान से स्व. शेखावत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

उल्लेखनीय है कि करीब तीन वर्ष पूर्व स्व. विक्रम सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में इस भव्य आयोजन की शुरुआत हुई थी। उनके नेतृत्व में गणगौर की विशाल रैली का आयोजन प्रारंभ हुआ, जो पिछले दो वर्षों से लगातार भव्य स्वरूप में निकाली जा रही थी।

संघ के सदस्यों ने भावुक होकर कहा कि स्व. विक्रम सिंह शेखावत का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को भविष्य में और अधिक श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।