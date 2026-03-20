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एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा किए

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एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा किए

नई दिल्ली, 20 मार्च (वेब वार्ता)। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने बृहस्पतिवार को पूंजी बाजार नियामक सेबी पास आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए शुरुआती दस्तावेज जमा किए हैं। कंपनी आईपीओ के जरिये धन जुटाने की योजना बना रही है।

कंपनी के दस्तावेजों के मसौदे (डीआरएचपी) के अनुसार, आईपीओ पूरी तरह से बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित है, जिसके तहत 20.37 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा।

इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी के प्रवर्तक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अमुंडी इंडिया होल्डिंग अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।

इस निर्गम के प्रबंधन के लिए मर्चेंट बैंकर्स के एक समूह को नियुक्त किया गया है।

इसमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया), आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स शामिल हैं।

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Tags: State Bank of India (SBI) Initial Public Offering (IPO) Company News

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