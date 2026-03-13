लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

ई-वेंट के “लाइटनिंग” स्कूटर ने मचाई हलचल, 160 किमी रेंज, कीमत रु. 99,999 से कम

On
ई-वेंट के “लाइटनिंग” स्कूटर ने मचाई हलचल, 160 किमी रेंज, कीमत रु. 99,999 से कम

कोलकाता (पश्चिम बंगाल), मार्च 13: भारत का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार दावों, स्पेसिफिकेशन और फीचर लिस्ट से भरा हुआ है, लेकिन एक नया ब्रांड ऐसी वजह से चर्चा में है जो वास्तव में मायने रखती है।

यह वही दे रहा है जिसकी उपभोक्ताओं को सच में जरूरत है। ई-वेंट के लाइटनिंग स्कूटर के लॉन्च के साथ ईवी बाजार में बातचीत अब अधिक फीचर्स से हटकर असली वैल्यू पर केंद्रित होती दिख रही है।

एक ऐसे सेगमेंट में जहां बड़ी बैटरी आमतौर पर काफी अधिक कीमत के साथ आती है, लाइटनिंग ने इस नियम को बदल दिया है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 kWh बैटरी प्लेटफॉर्म के साथ आता है, जो 160 किमी IDC रेंज प्रदान करता है, और इसकी कीमत ₹99,999/- (एक्स-शोरूम) से कम रखी गई है।

अधिक बैटरी क्षमता, बेहतर रेंज और किफायती कीमत का यह संयोजन आज के ईवी बाजार में दुर्लभ है, जिससे लाइटनिंग किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी में सबसे चर्चित लॉन्च में से एक बन गया है।

लाइटनिंग की परफॉर्मेंस का आधार एक मजबूत लिथियम बैटरी प्लेटफॉर्म है, जिसे खासतौर पर रोजाना आने-जाने वाले उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

लाइटनिंग का अपग्रेडेड वर्जन अब 3.5 kWh डुअल पोर्टेबल लिथियम बैटरी सिस्टम के साथ आता है, जो इसकी रेंज और दक्षता को और बेहतर बनाता है। बड़ी बैटरी क्षमता का मतलब है कम चार्जिंग साइकिल, ज्यादा सुविधा और रोजमर्रा की यात्रा के लिए अधिक भरोसा।

हालांकि लाइटनिंग की खासियत केवल रेंज तक सीमित नहीं है। इसका एक बेहद व्यावहारिक फीचर है डुअल रिमूवेबल बैटरी कॉन्फ़िगरेशन, जिससे उपयोगकर्ता बैटरियों को निकालकर घर के अंदर चार्ज कर सकते हैं।

खासकर उन शहरी उपभोक्ताओं के लिए जो अपार्टमेंट या ऐसी इमारतों में रहते हैं जहां चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, यह फीचर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का आसान समाधान देता है।

ई-वेंट ने अनावश्यक फीचर्स जोड़ने के बजाय सुरक्षा और टिकाऊपन पर भी खास ध्यान दिया है। लाइटनिंग में ABS के साथ रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग, ट्यूबलेस टायर के साथ अलॉय व्हील, 35 मीटर विजिबिलिटी वाले डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, IP67 रेटेड मोटर और IPX7 स्मार्ट कंट्रोलर जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो भारतीय सड़कों की कठिन परिस्थितियों में भी भरोसेमंद प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं।

परफॉर्मेंस को रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार संतुलित किया गया है। 70 किमी प्रति घंटा की टॉप स्पीड और तीन राइडिंग मोड — ईको, राइड और पावर के साथ लाइटनिंग बेहतर दक्षता और स्मूद राइडिंग अनुभव प्रदान करता है, जिससे यह शहर के ट्रैफिक और अर्ध-शहरी इलाकों दोनों के लिए उपयुक्त बनता है।

ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने के लिए कंपनी 5 साल या 50,000 किमी की मोटर वारंटी के साथ 2 साल की चेसिस रस्ट वारंटी भी दे रही है, जो उत्पाद की गुणवत्ता और ग्राहक विश्वास के प्रति ई-वेंट की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लाइटनिंग को वास्तव में अलग बनाती है इसकी प्रैक्टिकल इनोवेशन की सोच। जहां कई ब्रांड अधिक फीचर्स जोड़ने की प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, वहीं ई-वेंट उन फीचर्स पर ध्यान देता है जो वास्तव में रोजमर्रा की राइडिंग को बेहतर बनाते हैं।

₹99,999/- से कम कीमत में बड़ी बैटरी क्षमता, बेहतर रेंज, जरूरी सुरक्षा फीचर्स और व्यावहारिक बैटरी डिजाइन वाला यह स्कूटर केवल बाजार में प्रवेश नहीं कर रहा है, बल्कि यह बदल रहा है कि ग्राहक एक किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

तेजी से विकसित हो रहे ईवी बाजार में ई-वेंट का लाइटनिंग यह साबित कर रहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भविष्य केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि बेहतर वैल्यू देने में है। और यही अंतर इसे उद्योग में तेजी से चर्चा का विषय बना रहा है।

लाइटनिंग स्कूटर अप्रैल 2026 से बाजार में उपलब्ध होगा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Electric Vehicles Business PNN

Related Posts

वाइब्रेंट इंट्यूटिव डिस्प्ले के साथ हाफले वैलेरिया बनाए बर्तन सफाई को आसान और स्मार्ट

वाइब्रेंट इंट्यूटिव डिस्प्ले के साथ हाफले वैलेरिया बनाए बर्तन सफाई को आसान और स्मार्ट

सूरत : डिजिटल कौशल सशक्तिकरण हेतु सार्वजानिक विश्वविद्यालय द्वारा Google Workspace पर FDP का आयोजन

सूरत : डिजिटल कौशल सशक्तिकरण हेतु सार्वजानिक विश्वविद्यालय द्वारा Google Workspace पर FDP का आयोजन

1-OAK का UP में Mega Investment! अमृतांशु रॉय की CM योगी से मुलाकात; ₹3000 करोड़ का निवेश होगा

1-OAK का UP में Mega Investment! अमृतांशु रॉय की CM योगी से मुलाकात; ₹3000 करोड़ का निवेश होगा

सेवा और साधना की जीवंत मिसाल: प्रशांत महाराज जी का शिवशक्ति अनुग्रह पीठ

सेवा और साधना की जीवंत मिसाल: प्रशांत महाराज जी का शिवशक्ति अनुग्रह पीठ