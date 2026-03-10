लोकतेज WhatsApp channel
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की ऐतिहासिक बादशाहत

संजू के छक्कों से लेकर बुमराह की घातक गेंदबाजी तक, टूर्नामेंट में टूटे रिकॉर्ड्स के दर्जनों बड़े कीर्तिमान

नई दिल्ली, 10 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से धूल चटाकर तीसरी बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया है।

इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने आक्रामक खेल दिखाते हुए इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने एक ही सीजन में सर्वाधिक 106 छक्के जड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया और टूर्नामेंट में तीन बार 250+ का स्कोर खड़ा किया।

फाइनल मैच के पावरप्ले में बिना विकेट खोए 92 रन बनाना और 96 रनों की सबसे बड़ी खिताबी जीत दर्ज करना भारत की प्रचंड फॉर्म का प्रमाण रहा। संजू सैमसन ने फाइनल में 89 रनों की पारी खेल और एक सीजन में सर्वाधिक 24 छक्के लगाकर व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी।

टूर्नामेंट में व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो न्यूजीलैंड के फिन एलन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मात्र 33 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़कर इतिहास रचा, वहीं पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 383 रनों के साथ टॉप स्कोरर रहे।

कनाडा के युवा खिलाड़ी युवराज समरा ने 110 रनों की पारी खेलकर सबका ध्यान खींचा, जबकि जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने 146 की बेमिसाल औसत से रन बनाए। संजू सैमसन 321 रनों के साथ टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज बनकर उभरे।

साथ ही, टिम सिफर्ट ने सर्वाधिक चार अर्धशतक जमाकर अपनी निरंतरता साबित की। गेंदबाजी के मोर्चे पर भारत के जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 14-14 विकेट लेकर विपक्षी टीमों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।

इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 86 डॉट बॉल फेंककर अपनी सटीकता दिखाई। इस वर्ल्ड कप में पहली बार दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच ‘डबल सुपर ओवर’ का रोमांच देखने को मिला, जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं।

फील्डिंग में ग्लेन फिलिप्स ने 11 कैच लपककर अपनी फुर्ती का लोहा मनवाया। कुल मिलाकर यह वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स की बारिश और भारतीय टीम के दबदबे के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।

