सूरत : 'डुमस सी-फेस' प्रोजेक्ट का भव्य उद्घाटन, 166 करोड़ की लागत से बना विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल

सूरत। सूरत को ग्लोबल स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने डुमस में 166 करोड़ रुपये की लागत से सूरत सी-फेस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।

'डुमस सी-फेस डेवलपमेंट' प्रोजेक्ट का फेज-01, जो सूरत के टूरिज्म सेक्टर में एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, का उद्घाटन किया गया।

इसके साथ ही सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 920 करोड़ रुपये से ज़्यादा के अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सूरत, जिसे कभी गंदा शहर माना जाता था, आज नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की कड़ी मेहनत, आर्थिक विकास और अच्छी प्लानिंग की वजह से देश में सफाई में पहले नंबर पर पहुंच गया है।

सूरत के जागरूक नागरिकों ने अपनी आदतें बदलकर शहर को सुंदर बनाने में काफी योगदान दिया है। उन्होंने सफाई की इस उपलब्धि का क्रेडिट सफाई मित्रों, सफाई सेनानियों और अनुशासन पसंद नागरिकों को दिया। डुमस सी-फेस प्रोजेक्ट को राज्य के टूरिज्म मैप का एक गहना बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में सूरत की नई पहचान बनेगा। मॉडर्न सुविधाओं से लैस यह सी-फेस सूरत को इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करेगा।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि डुमस सी-फेस प्रोजेक्ट दुनिया भर में सूरत की एक खास पहचान बनाएगा। इस परियोजना का डिजाइन और सुविधाएं विश्वस्तरीय मानकों के अनुसार तैयार की गई हैं। उन्होंने विकास परियोजनाओं की झड़ी लगाने के लिए सूरत महानगरपालिका और ‘टीम सूरत’ को बधाई दी।

हर्ष संघवी ने सूरत के नागरिकों से अनुरोध किया कि वे पर्यटकों के आनंद के केंद्र इस विश्वस्तरीय परियोजना को साफ, स्वच्छ और बनाए रखें, ताकि सूरत की यह विरासत आने वाले कई वर्षों तक शहर का गौरव बनी रहे।

महापौर दक्षेशभाई मावाणी ने कहा कि डुमस सी-फेस परियोजना डुमस की सुंदरता में चार चांद लगाएगी और कहा कि डुमस कई वर्षों से सूरत और आसपास के लोगों के मनोरंजन का मुख्य केंद्र रहा है।

सूरत महानगरपालिका का यह ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ पर्यटन क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। डुमस के विकास से सूरत की पहचान पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत होगी। इस परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करते हुए और अधिक आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।

सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग-अलग ज़ोन में नागरिकों को 673.12 करोड़ रुपये की लागत से लागू की गई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसमें, रांदेर में 271.63 करोड़ रुपये की लागत से 160 एमएलडी क्षमता वाला मॉडर्न वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भेस्तान और पालनपुर-भेंसान में 55 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से मॉडर्न घर, साथ ही 56 करोड़ रुपये की लागत से 6.3 मेगावोट का विंड पावर प्लांट, लिंबायत और गोपीपुरा में कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया गया।

विकास की रफ़्तार तेज़ करने के लिए 247.80 करोड़ रुपये की लागत से लागू होने वाले अलग-अलग कामों का शिलान्यास भी किया गया। जिसमें, उधना और वेस्ट ज़ोन में मॉडर्न सीमेंट कंक्रीट सड़कें, सरथाना इलाके में सब्जी मंडी और महाराणा प्रताप गार्डन का रीडेवलपमेंट, सीमाडा-सरथाना जंक्शन पर फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे रैंप का निर्माण, नए बने इलाकों में ड्रेनेज नेटवर्क और सीवेज पंपिंग स्टेशन शामिल हैं।

इस मौके पर सांसद मुकेशभाई दलाल, विधायक संदीपभाई देसाई, संगीताबेन पाटिल, उप महापौर नरेंद्र पाटिल, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजनभाई पटेल, म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन, कॉर्पोरेटर, अलग-अलग कमेटियों के चेयरमैन, म्युनिसिपल अधिकारी और कर्मचारी, शहर के लोग और विज़िटर मौजूद थे।

'डुमस सी फेस' (फेज़-01) साउथ गुजरात का सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन बनेगा

डुमस बीच पर दरिया गणेश मंदिर, फोर व्हीलर पार्किंग, एमएलसीपी ड्रॉप ऑफ प्लाजा, बस पार्किंग, सॉलिड वेस्ट बिल्डिंग, सबस्टेशन, मल्टी-लेवल कार पार्किंग, एमएलसीपी प्लाजा, दिव्यांगों के लिए पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग, कैनोपी प्लाजा, साइकिल स्टैंड, छोटे बच्चों का प्ले ग्राउंड, योगा ग्राउंड, प्रोमेनेड, अर्बन बीच, एमेनिटी प्लाजा, इवेंट ग्राउंड, वॉरशिप प्लाजा, नॉर्थ प्लाजा, बॉक्स क्रिकेट, चौपाटी और आईएनएस सूरत जहाज जैसी खास सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

इस तरह, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'डुमस सी फेस' (फेज-01) वर्ल्ड-क्लास टूरिज्म सुविधाओं के साथ दक्षिण गुजरात के आकर्षण का केंद्र बनेगा।