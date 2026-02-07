लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

बुमराह का अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में खेलना संदिग्ध

On
बुमराह का अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में खेलना संदिग्ध

मुंबई, 07 फरवरी (वेब वार्ता)। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का तबीयत हल्की नासाज होने के कारण अमेरिका के खिलाफ शनिवार को टी20 विश्व कप के पहले मैच में खेलना अनिश्चित है चूंकि उन्होंने पिछली शाम अभ्यास भी नहीं किया।

अमेरिका के खिलाफ मुकाबला एकतरफा ही रहने की उम्मीद है लिहाजा भारतीय टीम प्रबंधन अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज को लेकर कोई जोखिम भी नहीं लेना चाहेगा।

बुमराह ने शुक्रवार को नेट अभ्यास नहीं किया जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि उन्हें एहतियात के तौर पर आराम दिया जा सकता है। उन्हें हल्का बुखार हो गया है। वह समय पर ठीक नहीं हो पाते हैं तो मोहम्मद सिराज उनकी जगह लेंगे।

भारत को 12 फरवरी को नामीबिया, 15 फरवरी को पाकिस्तान और 18 फरवरी को नीदरलैंड से खेलना है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है चूंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाते हुए भारत के खिलाफ खेलने से इनकार किया है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Jasprit Bumrah T20 World Cup Cricket

Related Posts

गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराया

गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराया

भारत से मैच के बहिष्कार पर आईसीसी की सख्त चेतावनी, पाकिस्तान की चयनात्मक भागीदारी पर उठे सवाल

भारत से मैच के बहिष्कार पर आईसीसी की सख्त चेतावनी, पाकिस्तान की चयनात्मक भागीदारी पर उठे सवाल

टी20 विश्व कप से पहले श्रीलंका के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में फ्लडलाइट्स लगाई गईं

टी20 विश्व कप से पहले श्रीलंका के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में फ्लडलाइट्स लगाई गईं

मंधाना को डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी के साथ ही मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड

मंधाना को डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी के साथ ही मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड