पीएम मोदी ने पार्लियामेंट्री मीटिंग में एनडीए सासंदों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया: किरेन रिजिजू

नई दिल्ली, 03 फरवरी (वेब वार्ता)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं को आने वाले चुनावों के बारे में गाइड किया और उन्हें गठबंधन की जीत की लय बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते रहने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि एनडीए सांसदों ने विकसित देशों के साथ किए गए कई ट्रेड एग्रीमेंट के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। रिजिजू की मानें तो इससे आम लोगों को बहुत फायदा होगा।

एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2026 और विकसित भारत 2047 के लिए सरकार के बड़े विजन पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। यह मीटिंग नई दिल्ली में संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई।

मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ-साथ एनडीए के तमाम मंत्री और सांसद मौजूद रहे।

मीटिंग के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सेशन के दौरान अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का औपचारिक रूप से स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक ट्रेड डील पर चर्चा हुई, जिसमें नौ ट्रेड डील शामिल हैं जिन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक हफ्ते से भी कम समय पहले साइन किया गया था।

इसके अलावा, कल अमेरिका के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट पूरा हुआ, जिससे लोगों में उत्साह है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी सभी लोग उत्साहित थे और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन कॉल के बाद सोमवार को भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई। यह पिछले दस दिनों में भारत द्वारा किया गया दूसरा ट्रेड एग्रीमेंट था।

रिजिजू ने कहा कि 39 विकसित देशों के साथ ये ऐतिहासिक ट्रेड डील दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ये सभी विकसित देश भारत के साथ पार्टनरशिप में तालमेल बिठाना और काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों को बहुत फायदा होगा। ये सभी विकसित देश हैं, चाहे वे ईयू के सभी सदस्य देश हों या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके।”

इससे पहले दिन में जब प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग के लिए पहुंचे, तो पत्रकारों के एक ग्रुप ने उन्हें भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और पत्रकारों को हाथ हिलाते हुए धन्यवाद कहा। इस बीच, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी एनडीए सांसदों को शानदार मार्गदर्शन दिया है।

रिजिजू ने कहा कि उन्होंने सभी एनडीए सहयोगियों को बताया कि एनडीए परिवार लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रहा है। चुनाव हवा में नहीं जीते जाते; जीतने के लिए, जमीन पर काम करना होता है और अच्छी नीतियों के साथ देश को आगे बढ़ाना होता है।

इस दौरान रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, उन पर सोमवार को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया, जब उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब से जुड़े एक मैगजीन आर्टिकल का हवाला देते हुए लद्दाख गतिरोध का मुद्दा उठाया था।

उन्होंने कहा, “कल राज्यसभा में बहुत अच्छी बहस और चर्चा हुई। लोकसभा में भी चर्चा बहुत सकारात्मक माहौल में शुरू हुई। हालांकि, राहुल गांधी की वजह से दिन भर की पूरी बहस बाधित हो गई। राज्यसभा में एक शानदार बहस हुई, जिसमें सांसदों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए।

लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा अच्छी शुरू हुई, लेकिन राहुल गांधी की वजह से सब कुछ रुक गया।” उन्होंने आगे कहा, “सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। हम सभी चुने हुए सदस्य हैं, और सदन कामकाज के नियमों और निर्धारित आचरण के अनुसार काम करता है। इसलिए, किसी को भी इसका अनादर नहीं करना चाहिए, और सभी को इसका पालन करना चाहिए।

अच्छी नीयत के साथ, भले ही कोई बहस में अपनी बात अच्छे से न रख पाए, लेकिन उन्हें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों में कई सांसद अच्छी बहस करते हैं, अच्छे सुझाव देते हैं, और बोलना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उनका समय बर्बाद हो रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस कभी भी किसी अच्छी चीज की तारीफ नहीं कर सकती; यह उनकी आदत है। वे खुद कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर सकते और अगर देश के लिए कुछ फायदेमंद होता है, तो वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते।”