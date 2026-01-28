लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : सहारा दरवाज़ा ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा, चलती बस का डीज़ल टैंक फटने से अफ़रा-तफ़री

डीज़ल फैलने से 20 से अधिक वाहन फिसले, कई लोग घायल, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

सूरत। शहर के व्यस्त सहारा दरवाज़ा ओवरब्रिज पर आज पीक आवर्स के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। चलती बस का अचानक डीज़ल टैंक फटने से पुल पर अफ़रा-तफ़री मच गई। टैंक फटते ही बड़ी मात्रा में डीज़ल सड़क पर फैल गया, जिससे ओवरब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह फिसलन भरा हो गया।

डीज़ल फैलने के कारण बस के पीछे चल रहे कई वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर नियंत्रण खो दिया। देखते ही देखते करीब 20 से अधिक दोपहिया और चारपहिया वाहन फिसलकर गिर गए। इस हादसे में कई वाहन चालकों को मामूली से गंभीर चोटें आईं, जबकि कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओवरब्रिज के एक हिस्से को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। फायर अधिकारियों द्वारा सड़क पर फैले डीज़ल को हटाने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया गया और सफाई अभियान चलाया गया।

करीब कुछ समय की मशक्कत के बाद जब पुल को पूरी तरह साफ कर लिया गया, तब यातायात को फिर से सुचारु रूप से शुरू किया गया। प्रशासन द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया गया।

