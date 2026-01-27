लोकतेज WhatsApp channel
भीषण बर्फीले तूफान से अमेरिका बुरी तरह प्रभावित, कई क्षेत्रों में कटी बिजली

वॉशिंगटन, 26 जनवरी (वेब वार्ता)। अमेरिका में एक जबरदस्त बर्फीले तूफान आया है, जिसने एक मिलियन से अधिक लोगों की बिजली कटौती कर दी है, लाखों उड़ानों को प्रभावित किया है और कई लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण से उत्तर-पूर्व तक बर्फ और खतरनाक ठंड का असर देखा गया है।

अमेरिका में भारी सर्दियों के तूफान के कारण कई राज्यों में बिजली चली गई, सड़कें बंद हो गईं और कई लोग मरे हैं। दक्षिण और मिड-अटलांटिक के कई हिस्सों में बर्फ और जमने वाली बारिश ने पेड़ और बिजली के खंभे गिरा दिए।

जानकारी के अनुसार, एक मिलियन से अधिक लोग बिना बिजली के रहने पर मजबूर हैं, जिनमें टेनेसी, मिसिसिपी, लुइजियाना, टेक्सास और जॉर्जिया सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

टेनेसी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। यहां 3,00,000 से अधिक लोग बिजली के बिना हैं क्योंकि बर्फ की वजह से पेड़ और बिजली के खभों को नुकसान पहुंचा है। चेतावनी दी गई है कि बिजली कटौती कई दिन तक रह सकती है और मरम्मत करने वाली टीमों के लिए काम करना बहुत खतरनाक हो सकता है।

तूफान के कारण देशभर में हवाई यात्रा ठप हो गई है। शुक्रवार से 30,000 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं, जिनमें 18,000 से ज्यादा रद्द की गईं। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट में लगभग सभी उड़ानें रद्द हो गई हैं, कई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है।

बर्फ, ओला पड़ने की वजह से सड़कें खतरनाक हो गईं हैं। नैशविल, मेम्फिस, डलास, अटलांटा, न्यूयॉर्क और बोस्टन में अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यहां की सड़कों पर चलते वक्त बहुत सावधानी बरतनी होगी। कई राज्यों की पुलिस ने 300 से ज्यादा सड़क हादसों और 4,000 से ज्यादा सहायता कॉल दर्ज किए।

कई शहरों और राज्यों में स्कूल, अदालतें और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, नैशविल और डलास में स्कूलों ने क्लास रद्द कर दी या ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी। ईस्ट कोस्ट और साउथ के विश्वविद्यालय भी सोमवार या मंगलवार तक बंद रहेंगे।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह तूफान न्यू मैक्सिको से मीन तक 2,000 मील तक फैला हुआ है। इसमें आर्कटिक हवा और खतरनाक नमी है। नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी दी है कि कुछ जगहों पर बर्फ कम हो सकती है, लेकिन खतरनाक ठंड कई दिन तक रहेगी।

न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में लगभग 9 इंच बर्फ गिरी, जबकि नजदीकी हवाई अड्डों पर लगभग 10 इंच बर्फ गिरी।

पिट्सबर्ग ने पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा बर्फ देखी। न्यू इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में 2 फीट तक बर्फ पड़ने की संभावना है।

