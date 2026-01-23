लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत में PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को मिला आर्थिक संबल

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर स्ट्रीट वेंडर्स को लोन वितरित किए

सूरत। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि) योजना के तहत देशभर में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ ही, सूरत के सिटीलाइट स्थित साइंस सेंटर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए और लाभार्थियों को लोन वितरित किए।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि PM स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों और फेरीवालों के लिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर साबित हो रही है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरे देश में छठा और गुजरात में दूसरा स्थान हासिल किया है।

उन्होंने जानकारी दी कि इस योजना के तहत सब्ज़ी और फल विक्रेता, खाने-पीने और चाय के ठेले वाले, हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बेचने वाले, धोबी, नाई, मोची सहित रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़े छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

अब तक योजना के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्षेत्र के कुल 1,33,058 लाभार्थियों को बैंकों द्वारा 203.99 करोड़ रुपये का लोन दिया जा चुका है।

इसमें पहले चरण में 91,293 लाभार्थियों को 91.88 करोड़ रुपये, दूसरे चरण में 32,684 लाभार्थियों को 66.75 करोड़ रुपये और तीसरे चरण में 9,081 लाभार्थियों को 45.36 करोड़ रुपये का लोन शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले छोटे व्यापारियों को ऊंचे ब्याज पर पैसे लेकर व्यापार करना पड़ता था, जिससे उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या को समझते हुए PM स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है।

इस कार्यक्रम में महापौर  दक्षेशभाई मावाणी, शहर संगठन अध्यक्ष  परेशभाई पटेल, उप महापौर डॉ. नरेंद्र पाटिल, स्थायी समिति अध्यक्ष  राजन पटेल, दंडक धर्मेश वानियावाला, मनपा आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल, नगरसेवक, नेता, मनपा अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी और नागरिक उपस्थित रहे।

