सूरत : हेमू कालानी के 83वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि

सूरत। सूरत सिंधी क्लॉथ संगठन के कार्यालय में सिंधी समाज के वीर सपूत अमर शहीद हेमू कालानी के 83वें बलिदान दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।

इस मौके पर उपस्थित समाजजनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके त्याग व बलिदान की गाथा को याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि मात्र 19 वर्ष 10 माह की अल्प आयु में हेमू कालानी ने मां भारती के चरणों में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे वीर नवयुवक का बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरणा देता है। सभा के दौरान समाज के लोगों ने नम आंखों से इस महान सपूत को याद किया और ऐसे देशभक्त वीरों के वारिस होने पर गर्व की भावना व्यक्त की।

इस अवसर पर सूरत सिंधी क्लॉथ एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हरीशभाई लालवानी, भारतीय सिंधु सभा के श्री प्रताप गोपलानी, श्री सुंदरदास आहूजा, श्री कल्याणदास चावला, श्री सुरेशभाई रामनाणी, श्री नरेशभाई चंदवानी, श्री नरेशभाई अमरानी और श्री चंदूभाई रूपारेलिया सहित समाज के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने हेमू कालानी के जीवन प्रसंगों को साझा करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया।

कार्यक्रम देशभक्ति के वातावरण और शहीद के प्रति सम्मान की भावना के साथ संपन्न हुआ।