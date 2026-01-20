युवाओं में ‘साइलेंट इंफ्लेमेशन’ कैसे बन रहा है प्रजनन क्षमता के लिए एक छिपा हुआ खतरा

कई युवा वयस्कों के लिए प्रजनन क्षमता एक दूर की चिंता लगती है—ऐसी चीज़ जिसके बारे में करियर स्थिर होने और जीवन थोड़ा अधिक व्यवस्थित होने के बाद सोचा जाता है।

हालांकि, फर्टिलिटी क्लीनिकों में अब तेजी से ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो अपने बीस के आख़िरी वर्षों और तीस के शुरुआती दौर में हैं और अप्रत्याशित प्रजनन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वह भी बिना किसी स्पष्ट चिकित्सीय निदान के।

बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ, सूरत की फर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉ. आशिता जैन के अनुसार, इन मामलों में एक मूल कारण बार-बार सामने आता है—निम्न स्तर की, दीर्घकालिक सूजन (लो-ग्रेड क्रॉनिक इंफ्लेमेशन), जो बिना किसी पारंपरिक लक्षण के चुपचाप बढ़ती रहती है। आमतौर पर ‘साइलेंट इंफ्लेमेशन’ कहलाने वाली यह स्थिति अब प्रजनन स्वास्थ्य के लिए एक कम पहचाना गया, लेकिन गंभीर खतरा बनती जा रही है।



‘साइलेंट इंफ्लेमेशन’ का वास्तव में क्या अर्थ है

तीव्र सूजन (एक्यूट इंफ्लेमेशन) के विपरीत—जिसमें दर्द, बुखार या सूजन जैसे स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं—साइलेंट इंफ्लेमेशन बेहद सूक्ष्म और लगातार पृष्ठभूमि में सक्रिय रहता है। रक्त जांच में सी-रिएक्टिव प्रोटीन (CRP) या इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन्स जैसे सूचकांक हल्के रूप से बढ़े हुए मिल सकते हैं, लेकिन व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह ‘सामान्य’ महसूस करता है।

यह स्थिति आमतौर पर आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी आदतों के कारण विकसित होती है—लगातार तनाव, अपर्याप्त नींद, अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन, निष्क्रिय दिनचर्या, धूम्रपान और पर्यावरणीय प्रदूषकों के बढ़ते संपर्क के कारण।

वैश्विक स्तर पर यह कोई सीमित या दुर्लभ समस्या नहीं है। शोध बताते हैं कि 40 वर्ष से कम आयु के वयस्कों में लो-ग्रेड क्रॉनिक इंफ्लेमेशन का प्रभाव काफी व्यापक है, विशेष रूप से उन लोगों में जिनमें इंसुलिन रेज़िस्टेंस, पेट के आसपास अधिक चर्बी (सेंट्रल ओबेसिटी) या अत्यधिक तनाव पाया जाता है। नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक व्यापक समीक्षा में यह भी सामने आया कि दीर्घकालिक सूजन का संबंध शुरुआती मेटाबॉलिक गड़बड़ियों से है—यहां तक कि उन युवा और दिखने में स्वस्थ आबादी में भी—जो पारंपरिक बीमारियों से परे इसकी गंभीरता को रेखांकित करता है।



फर्टिलिटी इतनी कमजोर क्यों होती है

प्रजनन ऊतक सूजन संबंधी संकेतों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। महिलाओं में, लगातार बनी रहने वाली हल्की सूजन ओव्यूलेशन को बाधित कर सकती है, गर्भाशय की ग्रहणशीलता को बदल सकती है और अंडे की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्रकाशित शोध से पता चला है कि सूजन के बढ़े हुए मार्कर कम इम्प्लांटेशन दर और आईवीएफ के खराब परिणामों से जुड़े होते हैं, यहां तक कि कम उम्र की मरीज़ों में भी।

पुरुषों में, सूजन शुक्राणु की सांद्रता, गतिशीलता और डीएनए अखंडता को प्रभावित कर सकती है। एंड्रोलॉजी में प्रकाशित एक मेटा-विश्लेषण में अज्ञात बांझपन वाले पुरुषों में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन मार्करों का स्तर काफी अधिक पाया गया, जिससे पता चलता है कि सूजन संबंधी प्रक्रियाएं अक्सर नियमित वीर्य विश्लेषण में दिखाई देने वाली असामान्यताओं से पहले होती हैं।



"यह इतने लंबे समय तक अनदेखा क्यों रह जाता है"



साइलेंट इन्फ्लेमेशन से शायद ही कभी इतने गंभीर लक्षण होते हैं कि मेडिकल मदद की ज़रूरत पड़े। कई लोगों में रेगुलर पीरियड्स होते हैं या सीमेन रिपोर्ट 'नॉर्मल' आती हैं, जिससे अंदरूनी सेलुलर स्ट्रेस का पता नहीं चल पाता। कई कपल्स के लिए, फर्टिलिटी में दिक्कतें पहला क्लिनिकल संकेत होती हैं कि यह छिपा हुआ असंतुलन मौजूद है।



जोखिम का समय रहते निवारण

अच्छी बात यह है कि सूजन को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। शुरुआती जांच - रूटीन फर्टिलिटी जांच से आगे बढ़कर - मेटाबॉलिक, न्यूट्रिशनल, हार्मोनल और लाइफस्टाइल से जुड़े कारणों की पहचान करने में मदद कर सकती है। नींद को बेहतर बनाने, सूजन कम करने वाले पोषण, वज़न को संतुलित रखने, तनाव को कंट्रोल करने और टारगेटेड मेडिकल सपोर्ट पर फोकस करने वाले उपाय रिप्रोडक्टिव नतीजों को बेहतर बना सकते हैं, खासकर जब उन पर जल्दी ध्यान दिया जाए।

जो लोग असिस्टेड रिप्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए साइलेंट सूजन को पहचानना और ठीक करना अब ज़रूरी हो गया है। यह सच में पर्सनलाइज़्ड, सबूत-आधारित फर्टिलिटी केयर का एक ज़रूरी हिस्सा बनता जा रहा है, जिसमें नेचुरल कंसेप्शन और इलाज की सफलता दर दोनों को बेहतर बनाने की क्षमता है।