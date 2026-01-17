लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
फिचर

अभिनेता आशीष पाल और खुशी पाल अप्रैल 2026 में करेंगे शादी; सगाई व गोद भराई चर्चा में

On
अभिनेता आशीष पाल और खुशी पाल अप्रैल 2026 में करेंगे शादी; सगाई व गोद भराई चर्चा में

गाज़ीपुर (उत्तर प्रदेश) [भारत], 17 जनवरी: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उभरते अभिनेता, गायक और भाजपा नेता आशीष पाल के लिए साल 2025 खुशियों  से भरा साबित हो रहा है। आशीष पाल ने अपनी मंगेतर खुशी पाल के साथ जीवन के नए अध्याय की औपचारिक शुरुआत कर रहे है।

सगाई और शुभ समाचार
आशीष पाल और खुशी पाल की सगाई 7 नवंबर 2025 को पारिवारिक और भव्य समारोह के साथ संपन्न हुई। इसी अवसर पर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह की तिथियां भी तय कर ली गईं। सगाई के ठीक तीन दिन बाद, 10 नवंबर 2025 को खुशी पाल के  लिए पारंपरिक गोद भराई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रिश्तेदारों और करीबी मित्रों की मौजूदगी रही।

शादी का कार्यक्रम (अप्रैल 2026)
विवाह से जुड़े कार्यक्रम अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:
•    हल्दी समारोह: 28 अप्रैल 2026
•    मेहंदी समारोह: 29 अप्रैल 2026
•    विवाह: 30 अप्रैल 2026

खास मेहमानों की रहेगी मौजूदगी
सूत्रों के अनुसार, शादी और इससे जुड़े आयोजनों में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।

अभिनेता आशीष पाल के बारे में
गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले आशीष पाल वर्तमान में सूरत में सक्रिय हैं। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा और पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। अभिनेता और गायक होने के साथ-साथ वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। उनका सुपरहिट गीत “साला भतार हवलदार हो गया” आज भी दर्शकों के बीच खास लोकप्रिय है।

इस दोहरी खुशी की खबर के बाद से सोशल मीडिया पर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंस आशीष पाल के आधिकारिक इंस्टाग्राम @Ashishpal023 पर उन्हें और खुशी पाल को बधाइयां व शुभकामनाएं दे रहे हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Uttar Pradesh PNN Bhojpuri Film Industry

Related Posts

डिजिटल गवर्नेंस में नई पहल: IAS हरि चंदना को व्हाट्सऐप आधारित शिकायत प्रणाली के लिए सम्मान

डिजिटल गवर्नेंस में नई पहल: IAS हरि चंदना को व्हाट्सऐप आधारित शिकायत प्रणाली के लिए सम्मान

सूरत :  लिटल स्कॉलर्स द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन, बच्चों के लिए उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का अनोखा शोकेस

सूरत :  लिटल स्कॉलर्स द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन, बच्चों के लिए उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का अनोखा शोकेस

सूरत : CC Surat KLT 4.0: व्यावसायिक नेतृत्व, ज्ञान और नेटवर्किंग का सफल संगम

सूरत : CC Surat KLT 4.0: व्यावसायिक नेतृत्व, ज्ञान और नेटवर्किंग का सफल संगम

मुंबई के गोरेगांव में भव्य श्री राम कथा व कलश यात्रा, 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता

मुंबई के गोरेगांव में भव्य श्री राम कथा व कलश यात्रा, 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता