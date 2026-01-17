अभिनेता आशीष पाल और खुशी पाल अप्रैल 2026 में करेंगे शादी; सगाई व गोद भराई चर्चा में

गाज़ीपुर (उत्तर प्रदेश) [भारत], 17 जनवरी: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उभरते अभिनेता, गायक और भाजपा नेता आशीष पाल के लिए साल 2025 खुशियों से भरा साबित हो रहा है। आशीष पाल ने अपनी मंगेतर खुशी पाल के साथ जीवन के नए अध्याय की औपचारिक शुरुआत कर रहे है।

सगाई और शुभ समाचार

आशीष पाल और खुशी पाल की सगाई 7 नवंबर 2025 को पारिवारिक और भव्य समारोह के साथ संपन्न हुई। इसी अवसर पर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह की तिथियां भी तय कर ली गईं। सगाई के ठीक तीन दिन बाद, 10 नवंबर 2025 को खुशी पाल के लिए पारंपरिक गोद भराई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रिश्तेदारों और करीबी मित्रों की मौजूदगी रही।

शादी का कार्यक्रम (अप्रैल 2026)

विवाह से जुड़े कार्यक्रम अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

• हल्दी समारोह: 28 अप्रैल 2026

• मेहंदी समारोह: 29 अप्रैल 2026

• विवाह: 30 अप्रैल 2026

खास मेहमानों की रहेगी मौजूदगी

सूत्रों के अनुसार, शादी और इससे जुड़े आयोजनों में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।

अभिनेता आशीष पाल के बारे में

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले आशीष पाल वर्तमान में सूरत में सक्रिय हैं। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा और पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। अभिनेता और गायक होने के साथ-साथ वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। उनका सुपरहिट गीत “साला भतार हवलदार हो गया” आज भी दर्शकों के बीच खास लोकप्रिय है।

इस दोहरी खुशी की खबर के बाद से सोशल मीडिया पर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंस आशीष पाल के आधिकारिक इंस्टाग्राम @Ashishpal023 पर उन्हें और खुशी पाल को बधाइयां व शुभकामनाएं दे रहे हैं।